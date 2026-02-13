Войната в Украйна няма да приключи, докато Русия не се изтощи икономически, заяви Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Русия едва ли ще прекрати войната си срещу Украйна, докато не се изтощи „икономически и потенциално военно“, предаде ДПА.

„Приближаваме се към този момент“, каза той пред световните лидери и високопоставени политици на Мюнхенската конференция по сигурността.

Мерц добави, че западните съюзници на Киев трябва да „направят всичко необходимо“, за да доведат Русия до точката, в която тя вече не вижда полза от продължаване на „тази ужасна война“.

„Все още не сме там“, подчерта той.

Мерц каза още, че Русия не показва никакво желание „да се ангажира сериозно“ с мирни преговори, за да сложи край на войната, която този месец ще навлезе в петата си година.

Германският канцлер използва и необичайно остър език, за да разкритикува унгарския премиер Виктор Орбан за пътуването му в Москва и срещата му с руския президент Владимир Путин.

„В ЕС има някой, премиер, който пътува до Москва сам“, заяви Мерц, без да спомене поименно Орбан.

„Той няма мандат. Не постигна нищо“, отбеляза германският канцлер и добави, че „седмица по-късно видяхме най-тежките атаки, които бяхме виждали до този момент, срещу гражданска инфраструктура, частни домове и болници“.

Унгарският премиер пътува до Москва през юли 2024 г., където се срещна с руския президент Владимир Путин, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.