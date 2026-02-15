Индия запази енергийната си автономност и независимост въпреки исканията на САЩ да се откаже от руския петрол, заяви външният министър Субрахманям Джайшанкар. Тя е неразделна част от историята и еволюцията на Индия. Коментирайки причините за сделката с Вашингтон, той каза, че „мнозина правят свои собствени изчисления и преизчисления“ поради глобалните промени.

„Днес пазарът е сложен. Мисля, че петролните компании в Индия, както в Европа и другаде, оценяват наличността, разходите, риска и вземат решения, които смятат, че са в техен най-добър интерес“, каза Джайшанкар по време на реч на Конференцията по сигурност в Мюнхен, цитиран от The Hindu.

Според него много неща се променят в света. „Важно е за нас да знаем къде имаме обща основа, къде можем да се укрепим взаимно. Общуваме често. Не е задължително да сме съгласни за всичко, но вярвам, че ако се стремим да намерим обща основа, това ще се случи“, добави той.

„Но ако същината на вашия въпрос е: „Ще остана ли независим и ще взема ли собствени решения, ще правя ли избори, които понякога може да се различават от вашето мнение, неговото мнение или мнението на някой друг, тогава да, това е възможно“, заключи индийският външен министър.

На 14 февруари държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Индия е обещала на САЩ напълно да спре да купува руски петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това обяви, че Индия е уведомила САЩ за отказа си да купува гориво от Русия. В замяна САЩ обещаха да намалят тарифите върху индийски стоки от 25% на 18 процента.

Но, както обаче е посочено в изпълнителната заповед, САЩ ще бъдат готови да предприемат действия срещу Индия, включително възстановяване на допълнителни вносни мита върху нейните стоки, ако тя продължи да купува петрол от Русия. Индийското министерство на външните работи отбеляза, че осигуряването на енергийната сигурност за 1.4 милиарда души от страната е най-висок приоритет на правителството. От външното министерство също така заявяват, че диверсификацията на енергийните източници в съответствие с обективните пазарни условия и променящата се международна среда е в основата на стратегията на страната и всички решения на Индия се вземат и ще се вземат с оглед на това.

От Кремъл заявиха, че не е имало официални изявления от Индия за прекратяване на вноса на руски суровини.