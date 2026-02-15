РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Денят по диагонал – 15 февруари 2026 г.

приятелска бизнес атмосфера наеми

Развитието на компаниите е свързано с нови проекти и инвестиции

Българската агенция за инвестиции продължава да работи в подкрепа на инвеститорите, като приоритет остава привличането на устойчиви инвестиции с висока добавена стойност и дългосрочен ефект за българската икономика.

Не напускам ГЕРБ, написа Делян Добрев във фейсбук

Управляващите предлагат ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво заради риск от спекула с цените

„Не е вярно, че напускам ГЕРБ“. Това написа в профила си във фейсбук Делян Добрев, депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на бюджетната комисия в Народното събрание.

Според КЕВР високите сметки за ток са заради по-високото потребление

електроенергия, ток, електричество

Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември.

До 2029 г. влакът трябва да стане предпочитан и точен транспорт, каза министър Караджов

Летище Пловдив излиза на концесия през февруари 2026 година

От април започва навлизането на нов подвижен състав – влаковете. До края на лятото ще има 34 нови влака, които ще тръгнат по основните дестинации в страната. Пълното обновяване, включващо общо 60 нови състава, се очаква да приключи до юни 2027 година.

Русия, САЩ и Украйна ще работят „без изтичане на информация“ от преговорите

Марко Рубио дава показания пред Сената на САЩ за задържането на Мадуро

Преговорите между делегациите на САЩ, Русия и Украйна ще се проведат в Женева на 17 февруари, потвърди държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър ще участват в консултации между Русия, Съединените щати и Украйна във вторник. „Постигнахме значителен напредък миналата седмица, но трябва да стигнем до окончателно решение“, отбеляза Рубио.

Последни новини

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

