Денят по диагонал – 15 февруари 2026 г.

Българската агенция за инвестиции продължава да работи в подкрепа на инвеститорите, като приоритет остава привличането на устойчиви инвестиции с висока добавена стойност и дългосрочен ефект за българската икономика.

„Не е вярно, че напускам ГЕРБ“. Това написа в профила си във фейсбук Делян Добрев, депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на бюджетната комисия в Народното събрание.

Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември.

От април започва навлизането на нов подвижен състав – влаковете. До края на лятото ще има 34 нови влака, които ще тръгнат по основните дестинации в страната. Пълното обновяване, включващо общо 60 нови състава, се очаква да приключи до юни 2027 година.

Преговорите между делегациите на САЩ, Русия и Украйна ще се проведат в Женева на 17 февруари, потвърди държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър ще участват в консултации между Русия, Съединените щати и Украйна във вторник. „Постигнахме значителен напредък миналата седмица, но трябва да стигнем до окончателно решение“, отбеляза Рубио.