Бързо да бъдат разкрити извършителите на палежа в Бистрица, настояха от ПП-ДБ в СОС

Групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Столичния общински съвет настоява органите на реда бързо да разкрият извършителите на палежа в Бистрица. В позиция до медиите те определят действията като абсолютно недопустими и посочват, че посегателство срещу кмет е атака както срещу институцията, така и срещу правото на жителите на Бистрица да бъдат представлявани свободно и без страх. От ПП-ДБ допълват, че палежът цели сплашване и подкопаване на местното самоуправление.

От групата на обединението призовават за незабавно, задълбочено и прозрачно разследване, за да бъдат установени извършителите и евентуалните поръчители и обществото да получи ясен отговор.

По-рано кметът на София Васил Терзиев подчерта, че палежът и опитът за палеж на дома на Попов са недопустими и изискват незабавна и видима реакция от държавата, особено предвид предходните заплахи и подадени сигнали.

“Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство, къде са превантивните действия на службите, къде е МВР и Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да се случат, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството,” пита Васил Терзиев.

Народният представител от ПП-ДБ Венко Сабрутев също осъди нападението над Попов, като посочи, че „това не е просто сплашване. Това е опит за убийство на длъжностно лице и семейството му“.

Депутатът припомни за нападението срещу кмета отпреди няколко месеца, когато двама маскирани с бухалки влязоха в кметство Бистрица. „Полицията НЕ ги хвана. Няма заловени. Няма осъдени. Независимо от множеството камери и малкото населено място, където всички се познават„, изтъкна Сабрутев.

Той допълни, че сега на камерите се вижда как двама мъже заливат колата му с бензин и я подпалват, като предполага, че са същите двама мъже, които са извършили нападението отпреди няколко месеца.

„Това е държавата на прасето, тиквата, зеления чорап и Даниел Митов. Където заплатите на полицайте са с 50% по-високи, а престъпниците са на свобода. Щом имат наглостта да посегнат на кмет, какво остава за нармалните граждани?“, пита Венко Сабрутев.

От МВР пък заявиха, че се работело активно по случая и уточниха, че сигналът за палежа е постъпил тази нощ около 01:40 часа.

Общинският съветник и лидер на „Спаси София“ Борис Бонев също коментира случая с палежа на имуществото на кмета на Бистрица, като посочи на „Фейсбук“ страницата си, че това е вторият път, при който Самуил Попов „е жертва на мутренски прийоми от 90-те години“.