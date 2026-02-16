Столична община предлага нови правила за прием в детските градини

Столична община предлага промени в наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи, като основната цел е по-справедливо разпределение на местата.

Една от ключовите промени е свързана с точките за уседналост. Постоянният адрес вече няма да носи повече точки от настоящия, а тежестта на критерия за уседналост значително се увеличава. Деца, чиито родители живеят на територията на София и не са променяли адреса си през последните 3 години, получават 8 точки; при промяна между 1 и 3 години – 5 точки, а през последната година – 3 точки. Зам.-кметът по образованието Десислава Желязкова обясни пред обществената телевизия, че предишната система е дискриминирала родителите, живеещи под наем, които не могат да сменят постоянния си адрес.

Проектът въвежда и нов общ критерий: децата, кандидатстващи в детско заведение в района на постоянния или настоящия си адрес, получават бонус точка. Същото важи и за деца от отдалечени райони, които живеят в друго кметство на същия район, където няма функционираща детска градина.

За родителите се предвиждат 2 точки, ако са наетите по трудово или служебно правоотношение, самоосигуряващи се или в отпуск за отглеждане на дете. Бележките за трудов статус отпадат, тъй като информацията ще се проверява служебно.

Отпада и бонус точката за деца, които вече са посещавали ясли, защото това блокира използваемите места. Тя ще важи само за децата от набор 2023, които ще кандидатстват за първа градинска група за 2026/2027 година.

В социалните критерии се въвежда ново правило за деца, чиито родители са задържани, изчезнали или поставени под запрещение – те ще получават 4 точки, а необходимостта от работна група за преглед на документите отпада, тъй като решенията идват директно от съда.

Промени се предвиждат и при отписване: деца в ясли или първа група се отписват при отсъствие над 30 последователни дни без писмено заявление, а в подготвителни групи – при отсъствие над 15 дни от учебната година.

Новите правила се очаква да влязат в сила преди следващото голямо класиране за прием в ясли и детски градини.