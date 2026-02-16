Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се е самосезирала след телевизионен репортаж на обществената телевизия, в който се обръща внимание, че има междуселищни автобуси, които не са пригодени за хора с увреждания, съобщават от пресцентъра на институцията.

След доклад на председателя на КЗД Елка Божова е взето решение да се направят проверки с цел гарантиране на принципа на равно третиране на гражданите. От Комисията отчитат нарушение на Закона за защита от дискриминация във връзка с признак „увреждане“. По силата на записаното от законотворците изграждането и поддържането на среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, се смята за дискриминация.

От КЗД алармират, че пътуването с автобус се явява единствена възможност за достигане до определени населени места в страната, до които не е изградена железопътна мрежа.

„Липсата на алтернативна възможност за пътуване поставя хората с намалена подвижност в абсолютна изолация и в определени случаи ограничава правото им на достъп до водещи услуги – като здравеопазване и образование“, пишат от КЗД в доклада по повод проверката.

Съгласно Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси „една трета от автобусите по съответния курс трябва да са достъпни за хора с инвалидни колички – за да не останат те затворници в рамките на града.“ Отбелязано е, че нито един междуселищен автобус на Централна автогара София не отговаря на изискването.

През изминалата година са образувани 508 производства за защита от дискриминация, което е почти три пъти повече в сравнение с 2024 година, когато са били 179 на брой.