Финансовите шефове на еврозоната настояват за по-голяма роля на еврото

Финансовите ръководители на еврозоната настояват да се разшири глобалната роля на еврото, тъй като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп клати пазарите, а щатският долар отслабва.

„В светлината на последните геополитически събития в сегашния геополитически контекст съществуват рискове международната финансова и парична система да се използва като политически инструмент“, каза гръцкият финансов министър Кириакос Пиеракакис, който председателства срещите на своите колеги от еврозоната. „По този начин за нас е екзистенциално важно да защитим международната роля на еврото, тъй като тя е от голямо значение за паричния суверенитет на Европейския съюз.“

Коментарите му последваха най-силния досега ход на Европейската централна банка за насърчаване на еврото. През уикенда институцията обяви, че е готова да разшири в глобален план репо линията си EUREP, за да осигури ликвидност в евро на централните банки по целия свят, като по този начин засили стабилността на валутата като сигурно убежище. Това предложение е една от идеите, включени в документ на Европейската комисия, подготвен преди срещата на министрите в Брюксел на 16 февруари.

Документът, прочетен от екип на агенция „Блумбърг“, призовава за засилване на евродипломацията чрез успокояване на страните партньори за достъпа до общата валута.

„Тъй като Съединените щати са потенциално по-малко склонни да предоставят доларова ликвидност по време на периоди на напрежение, предлагането на ликвидност, деноминирана в евро, на страните партньори би могло да послужи като ценно допълнение към търговската стратегия на ЕС и да засили международната роля на еврото“, се казва в документа. В него се проучват начини за насърчаване на използването на единната европейска парична единица при емитиране и транзакции, особено в ключови сектори като енергетиката, критичните суровини, въздушния транспорт и отбраната.

„Международните инвеститори искат да диверсифицират вложенията си, те търсят контакт с Европа, затова искаме да бъдем сигурно убежище за капиталовите инвестиции от целия свят“, каза германският министър на финансите Ларс Клингбайл. Френският му колега Ролан Лескюр пък посочва: „Изправен пред огромни предизвикателства по целия свят, ЕС трябва да бъде по-силен, ЕС трябва да бъде по-бърз, ЕС трябва да работи върху своята конкурентоспособност и способността си да бъде силен и независим“

Въпреки ентусиазма на финансовия си министър, френското правителство приема резервирано стремежа на Европа да засили международната роля на еврото и призовава за оценка на икономическите рискове. Френските власти искат по-задълбочено проучване по въпроса как подобен ход би могъл да навреди на износителите, като повиши курса на еврото спрямо долара.

Предупреждението идва, след като френският президент Еманюел Макрон по-рано този месец настоя лидерите да обсъдят силата на единната валута, след като тя достигна най-високото си ниво от 2021 г. насам.

Париж традиционно е гласовит поддръжник на инициативи за увеличаване на тежестта на еврото в световната икономика и често се оплаква от господството на зелените пари. Тези настроения датират още от 60-те години на миналия век, когато Валери Жискар д’Естен въведе термина „прекомерна привилегия“, описвайки американската валута.

Според служител на френското финансово министерство обаче, подобна привилегия не е задължително да бъде възпроизведена за икономиката на еврозоната днес, отчасти защото тя има търговски излишък с останалата част от света. Ако еврото беше смятано за сигурно убежище за инвеститорите в криза, износителите на блока щяха да бъдат засегнати както от по-ниско търсене поради икономическия спад, така и от поскъпване на еврото, посочва източникът.

На фона на все по-спешните призиви от служители на ЕЦБ, европейски правителства и корпоративни лидери за подобряване на конкурентоспособността на ЕС в условията на нарастващите предизвикателства от Вашингтон и Пекин, председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че създаването на стимули за инвестиции в Европа е по-добър подход за предотвратяване на отлива на капитали към други региони, отколкото данъчното облагане. Сегашните пазарни тенденции показват, че инвеститорите са заинтересовани от разпределянето на повече капитал в Европа, каза Лагард на 15 февруари по време на дискусия на конференцията по сигурност в Мюнхен.

„По-скоро съм за стимулите, отколкото за данъците“, обяви дамата. Общото настроение в момента е положително за Европа, тъй като „парите постъпват“.

Някои служители обсъждаха налагането на така наречените данъци върху напускането на хора или предприятия, които прехвърлят капитал от ЕС в други юрисдикции, като начин за стимулиране на инвестициите в блока. Разрушителната търговска политика на президента Тръмп е „ритник в задника“ за Европа да ускори икономическите реформи. Но освен икономическото предизвикателство, „тя също така сближава европейските лидери“, каза Лагард. И допълни, че очаква да бъде постигнат известен напредък тази година към планирания съюз за спестявания и инвестиции на блока.

Ден преди изявленията на Лагард ЕЦБ съобщи, че е готова да предложи ликвидност в евро на паричните власти от цял ​​свят, в опит да се предотврати напрежението на пазара и да увеличи глобалното използване на единната валута. Базираната във Франкфурт институция ще разшири репо линиите до „всички централни банки, освен ако не са изключени въз основа най-вече на пране на пари, финансиране на тероризъм или международни санкции“, се казва в изявление на банката на 14 февруари. В него се добавя, че промените ще се прилагат от третото тримесечие.

„Рамката ще позволи на централните банки в юрисдикции извън еврозоната бързо да се справят с рисковете от недостиг на ликвидност в евро“, посочват банкерите. И обясняват: „Тези промени целят да направят инструмента по-гъвкав, по-широк по отношение на географския му обхват и по-подходящ за глобалните притежатели на ценни книжа в евро.“

Още миналата година Лагард подчерта суаповите и репо линиите, които спомагат за осигуряване на безпроблемния пренос на паричната политика, като част от отговорностите, произтичащи от международната резервна валута. В началото на февруари пък тя заяви, че ЕЦБ е в процес на преформулиране на рамката си за ликвидност, за да отвори достъп и да направи репо линиите „по-привлекателни“ за централните банки извън еврозоната и извън Европа.

В речта си на Конференцията по сигурност в Мюнхен Лагард подчерта, че „наличието на кредитор от последна инстанция за централните банки по целия свят повишава доверието за инвестиране, теглене на заеми и търговия с евро, знаейки, че достъпът ще бъде налице по време на пазарни смущения“. ЕЦБ заяви н 14 февруари, че в рамките на новото репо-услуга на Евросистемата за централни банки, или EUREP, тя вече няма да публикува информация за това кои централни банки са имали достъп до нейните репо линии. Вместо това ще предоставя подробности за общите седмични тегления на ликвидност в евро по всички репо линии.

Мерките, които европейските министри ще обсъдят на 16 февруари в Брюксел, включват повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика с по-дълбока интеграция на финансовите ѝ пазари и насърчаване на стратегическа автономност при плащанията, по-специално с дигиталното евро. Ползите от насърчаването на използването на валутата в търговията и глобалните мрежи за финансова безопасност също са на дневен ред.