Украинската делегация замина за Женева за нов кръг преговори с Русия и САЩ

Украинската делегация отпътува за Женева за участие в новия кръг тристранни преговори с Русия и САЩ, насочени към прекратяване на войната в Украйна, предаде Укринформ.

Новината беше съобщена в Телеграм от началника на канцеларията на президента Володимир Зеленски – Кирило Буданов.

„На път за Женева. Пред нас е следващият кръг на преговорите“, написа той. По думите му, по време на пътуването украинските представители ще обсъдят историческия опит на страната и ще търсят правилните поуки от него.

„Трябва да бъдат защитени интересите на Украйна“, подчерта Буданов.

Новият кръг мирни преговори между Украйна, Русия и САЩ е насрочен за утре и вдругиден в Женева.