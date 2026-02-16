Руската бойна група „Вагнер“ се вихри в Европа, твърдят западни разузнавачи

Вербовчици и пропагандатори, които преди това са работили за руската група „Вагнер“, се очертават като основен канал за организирани от Кремъл саботажи в Европа, твърдят агенти на западни разузнавателни служби.

Статутът на бойната група е несигурен след като неуспешен бунт срещу висшето ръководство на руската армия през юни 2023 г. доведе до репресии и смъртта на нейния основател Евгений Пригожин. Но вербовчиците на организацияата, специализирали се в убеждаването на млади мъже от руските покрайнини да се бият в Украйна, са получили нова задача – да вербуват икономически уязвими европейци да извършват насилие на територията на НАТО, посочват служителите.

Руското военно разузнавателно управление (ГРУ) „използва талантите, с който разполага“, отбелязва западен разузнавач, визирайки мрежата на „Вагнер“.

ГРУ и руското вътрешно разузнаване (ФСБ) са станали много активни в стремежа си да вербуват „агенти за еднократна употреба“ в Европа, за да сеят хаос. През последните две години Кремъл разшири кампания от разрушения и саботажи на Стария континент, целяща отслабване на решимостта на западните сили в подкрепата им за Украйна и провокиране на социални вълнения. В резултат на силно ограничените им възможности да разполагат тайни агенти в Европа след масовото експулсиране на дипломати от столиците на Европейския съюз, началниците на шпионажа на Москва все по-често се обръщат към пълномощници, за да изпълняват техните поръчки.

За ГРУ мрежата на Вагнер се е оказала особено ефективен, макар и груб нструмент за това, коментирали висши служители на европейското разузнаване за „Файненшъл таймс“.

Агентите са получавали всякакви задачи от оперативни служители на „Вагнер“ – от палежи на автомобили на политици и складове, съдържащи помощи за Украйна, до представяне за нацистки пропагандатори. Вербуваните обикновено правят това за пари и често са маргинализирани личности, понякога без цел или посока.

„Вагнер“ е разполагала с готова мрежа от агитатори и вербовчици, които „говорят техния език“, твърди европейски служител. Руските разузнавателни агенции обикновено се стремят да поставят поне две разграничителни нива между себе си и агентите, които искат да изпълняват техните поръчки, казва служителят. „Те искат известна степен на отричане винаги… А „Вагнер“ и лицата, които са били част от него… имат дълги и близки отношения, работейки за ГРУ по този начин.“

Междувременно, ФСБ е склонна да се обръща към престъпни и диаспорни мрежи, с които е изградила връзки в близки до Русия страни, но те са по-малко ефективни в масовото набиране на хора, добавя западният разузнавач.

„Вагнер“ и неговите поддръжници вече са имали значителен онлайн принос в социалните медийни канали, насочени към руснаци, който е бил сравнително лесно трансформиран в по-широко международно участие. По-специално, каналите „Телеграм“, използвани от групата, са били изненадващо лъскави и умели в начина, по който са се представяли, отбелязва втори европейски служител. „Те познават аудиторията си“, каза той.

„До смъртта си, Пригожин е отговарял и за управлението на базираната в Санкт Петербург Агенция за интернет изследвания – най-известната руска „ферма за тролове“ – която започна да насочва дезинформация към западната аудитория преди повече от десетилетие.

Ролята на мрежата на „Вагнер“ в кампанията от саботажи на Русия е под наблюдение от европейските разузнавателни и охранителни агенции от самото начало. Например, управлявани от „Вагнер“ акаунти в социалните медии са отговорни за набирането на група британци в края на 2023 година.

Дилън Ърл

Дилън Ърл – 21-годишен дребен престъпник, е бил вербуван от „Вагнер“ чрез социалните медии. През март 2024 г., след като сам е привлякъл още четирима млади мъже, Ърл е подпалил склад в Източен Лондон. Миналата година е осъден на 23 години затвор.

„Скритата ръка на интернет даде резултати, защото анонимни вербовчици, действащи чрез интернет чат стаи, обикновено на криптирани платформи, са открили в Обединеното кралство млади мъже, готови да се радикализират и да предадат страната си за това, което изглеждало като лесни пари“, каза съдия Чийма-Груб в речта си при произнасяне на присъдата.

След тази атака европейските агенции започнали бавно да изграждат картина на много по-обширна мрежа от „елементи за еднократна употреба“ на „Вагнер“ в цяла Европа. По този начин органите за сигурност имат поне едно предимство: това, което руските шпионски шефове печелят по мащаб и разходи, използвайки проксита като „Вагнер“ за вербуване на аматьори саботьори, те губят по компетентност и секретност. Осуетените досега атаки са били повече на брой от успешните.