РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Нови 18 случая на фалшиви евробанкноти са установени за седмица, иззети са над 2000 банкноти

Нови 18 случая на фалшиви евробанкноти са установени за седмица, иззети са над 2000 банкноти

Нови 18 случая на опити за прокарване в обращение на неистински, включително реквизитни евробанкноти, са регистрирани в Министерството на вътрешните работи за периода 6 –12 февруари. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център към Механизма за еврото, по време на редовния седмичен брифинг.

По случаите са образувани пет досъдебни производства, регистрирани са 10 преписки и три проверки. Иззети са общо 2080 банкноти – основно с номинал 100 евро (2052 броя), както и 17 от 50 евро, шест от 20 евро, четири от 200 евро и една от 10 евро.

От началото на годината до 12 февруари са регистрирани общо 128 случая на опити за пласиране на фалшиви евробанкноти. На 10 февруари служители на ОДМВР – Ловеч са иззели неистински банкноти с различен номинал на обща стойност 205 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство, а притежателят е привлечен като обвиняем и задържан. По думите на Иванов, банкнотите са с много добро качество и трудно разпознаваеми като фалшиви.

Той припомни, че от 1 февруари еврото е единственото законно платежно средство у нас, като периодът на двойното обозначение на цените продължава. Левовите банкноти могат да бъдат обменяни безсрочно в Българската народна банка, а в търговските банки – без такси до средата на годината. Председателят на Координационния център призова възрастните хора да обменят средства само в банки, за да избегнат рискове.

По данни на БНБ към 16 февруари извън касите ѝ остават 4,8 млрд. лева – 84,5% от левовете в обращение вече са изтеглени. Иванов посочи, че обращението е добре обезпечено с евробанкноти.

В периода 5 януари – 13 февруари в „Български пощи“ са извършени 132 943 операции за обмен на стойност 205 млн. лева, като интересът постепенно намалява.

От 1 януари до 12 февруари Комисията за защита на потребителите е извършила над 2100 проверки по Закона за въвеждане на еврото, при които са установени 151 нарушения. В периода 5 –12 февруари са извършени 260 проверки и са констатирани 17 нарушения, включително липса на двойно обозначение на цените.

От 10 октомври 2025 година до 15 февруари 2026 година. Националната агенция за приходите е извършила 8583 проверки, установени са 509 нарушения на закона за еврото и 247 нарушения по Наредба Н-18. Издадени са 145 наказателни постановления на стойност над 360 хил. евро.

Българската агенция по безопасност на храните е извършила 596 проверки в периода 9 – 13 февруари, като са връчени 75 предписания за несъответствия. Лабораторните анализи на пробите от предходната седмица не показват отклонения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.