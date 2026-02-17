Нови 18 случая на фалшиви евробанкноти са установени за седмица, иззети са над 2000 банкноти

Нови 18 случая на опити за прокарване в обращение на неистински, включително реквизитни евробанкноти, са регистрирани в Министерството на вътрешните работи за периода 6 –12 февруари. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център към Механизма за еврото, по време на редовния седмичен брифинг.

По случаите са образувани пет досъдебни производства, регистрирани са 10 преписки и три проверки. Иззети са общо 2080 банкноти – основно с номинал 100 евро (2052 броя), както и 17 от 50 евро, шест от 20 евро, четири от 200 евро и една от 10 евро.

От началото на годината до 12 февруари са регистрирани общо 128 случая на опити за пласиране на фалшиви евробанкноти. На 10 февруари служители на ОДМВР – Ловеч са иззели неистински банкноти с различен номинал на обща стойност 205 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство, а притежателят е привлечен като обвиняем и задържан. По думите на Иванов, банкнотите са с много добро качество и трудно разпознаваеми като фалшиви.

Той припомни, че от 1 февруари еврото е единственото законно платежно средство у нас, като периодът на двойното обозначение на цените продължава. Левовите банкноти могат да бъдат обменяни безсрочно в Българската народна банка, а в търговските банки – без такси до средата на годината. Председателят на Координационния център призова възрастните хора да обменят средства само в банки, за да избегнат рискове.

По данни на БНБ към 16 февруари извън касите ѝ остават 4,8 млрд. лева – 84,5% от левовете в обращение вече са изтеглени. Иванов посочи, че обращението е добре обезпечено с евробанкноти.

В периода 5 януари – 13 февруари в „Български пощи“ са извършени 132 943 операции за обмен на стойност 205 млн. лева, като интересът постепенно намалява.

От 1 януари до 12 февруари Комисията за защита на потребителите е извършила над 2100 проверки по Закона за въвеждане на еврото, при които са установени 151 нарушения. В периода 5 –12 февруари са извършени 260 проверки и са констатирани 17 нарушения, включително липса на двойно обозначение на цените.

От 10 октомври 2025 година до 15 февруари 2026 година. Националната агенция за приходите е извършила 8583 проверки, установени са 509 нарушения на закона за еврото и 247 нарушения по Наредба Н-18. Издадени са 145 наказателни постановления на стойност над 360 хил. евро.

Българската агенция по безопасност на храните е извършила 596 проверки в периода 9 – 13 февруари, като са връчени 75 предписания за несъответствия. Лабораторните анализи на пробите от предходната седмица не показват отклонения.