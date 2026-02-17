Куба отлага фестивала на пурите в Хавана заради икономическата криза

Ежегодният фестивал на кубинските пури в столицата на Куба, Хавана се провежда в последните пет дни на февруари по традиция. Сега той е отложен до второ нареждане заради влошаващата се икономическа криза в страната. Отмяната идва в момент, когато комунистическото правителство на острова преживява най-голямото си изпитание от разпада на Съветския съюз насам.

Организаторът на фестивала, Habanos S.A., съобщи в събота (14 февруари), че е отложил събитието „с цел запазване на най-високите стандарти за качество, отлично изживяване и престиж, които характеризират това международно събитие“.

Организационният комитет заяви, че работи по определяне на нова дата за провеждането на фестивала, но не даде допълнителни подробности. Фестивалът традиционно е събирал над 1 000 гости от около 70 – 80 държави, които участват в търгове и обиколки на плантации с тютюн.

Премиум кубинските пури са световно известни и имат голямо икономическо значение за страната, тъй като представляват един от основните износни продукти и значителен източник на чуждестранна валута. Те обаче са нелегални в САЩ поради дългогодишното търговско ембарго.

Миналата година Habanos S.A. – държавно предприятие с монопол върху глобалните продажби на кубински пури – отчете рекордни продажби от 827 милиона долара през 2024 г., което е с 16% повече в сравнение с предходната година.

Куба в момента се бори със сериозен недостиг на гориво в резултат на петролна блокада, наложена от САЩ, която предизвиква остър енергиен дефицит и чести прекъсвания на тока. Администрацията на САЩ ефективно е прекъснала доставките на петрол за Куба от Венецуела след започнатата военна операция за задържане на венецуелския президент.

Американският президент Доналд Тръмп нарече правителството на Куба „необичайна и извънредна заплаха“ и е обещал да наложи мита на всяка страна, която ѝ доставя петрол. Правителството на Куба, което осъжда натиска от САЩ, наскоро прие мерки за защита на основните обществени услуги и разпределяне на горивата за ключови сектори. Организацията на ООН предупреди по-рано този месец, че е възможно да настъпи хуманитарен „колапс“, ако нуждите на Куба от петрол не бъдат удовлетворени.