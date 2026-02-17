Активите на инвестиционните фондове у нас нарастват в края на декември до 13.79 млрд. лева

Към края на декември 2025 г. активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове (общо 1758), които имат дейност в България, възлизат на 13.79 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 1.996 млрд. лева (16.9%) в сравнение с декември 2024 г. и с 982.3 млн. лева (7.7%) спрямо септември 2025-а. Това съобщават от Българската народна банка.

Като процент от БВП* общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември расте до 6.1% при 5.8% от БВП към декември 2024 г. и 5.7% към края на септември миналата година.

Активите, които управляват на българските инвестиционни фондове достигат 4.23 млрд. лева,

като спрямо декември 2024 г. те се увеличават с 519.5 млн. лева (14%). В сравнение със септември миналата година активите им нарастват със 167.4 млн. лева (4.1%).

Към края на декември

привлечените средства в чуждестранните инвестиционни фондове (общо 1592) са 9.56 млрд. лева.

Спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 1.48 млрд. лева (18.3%). В сравнение с края на септември миналата година размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България нараства с 815 млн. лева (9.3%).

По институционални сектори към края на четвърто тримесечие, задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават със 744.1 млн. лева до 6.03 млрд. лева при 5.29 млрд. лева към декември 2024 година.

Пасивите към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства“, нарастват с 437.4 млн. лева до 1.97 млрд. лева към декември 2025 г. при 1.53 млрд. лева към края на четвърто тримесечие на 2024 година.

Спрямо септември 2025 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават с 623.4 млн. лева, а задълженията към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства“ нарастват със 121.6 млн. лева.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември са застрахователните компании и пенсионните фондове (63.1%) и домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (20.6%). Към края на декември 2024 г. относителните дялове на двата сектора са били съответно 65.4% и 19%, а към септември 2025 г. – 61.8% и 21.2 на сто.

*При БВП в размер на 224.49 млрд. лева за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 204.91 млрд. лева за 2024 г. (данни на НСИ от 20 октомври 2025 г.).