Американският композитор и текстописец Били Стайнбърг загуби битката с рака на 75-годишна възраст. Той е автор на някои от най-големите поп хитове на 80-те години, сред които „Like a Virgin“ на Мадона, „True Colors“ на Синди Лоупър и „Alone“ на Харт.

Роден като Уилям Стайнбърг, калифорнийският автор започва сътрудничество с певеца и текстописец Том Кели в началото на 80-те години. Дуото създава поредица от песни, оглавявали класациите, и води кратко съществувалата рок група i-Ten.

Големият им пробив идва с „Like a Virgin“ на Мадона през 1984 г., която достига първо място в Billboard Hot 100 и става заглавна песен на втория ѝ албум.

Двамата работят заедно и по други големи хитове като „True Colors“ на Синди Лоупър, „So Emotional“ на Уитни Хюстън и „I Touch Myself“ на Дивинилс.

През 1997 г. Стайнбърг печели награда „Грами“ за работата си по албума „Falling Into You“ на Селин Дион, отличен като албум на годината.

През 2011 г. е приет в Залата на славата на текстописците.

„Животът на Били Стайнбърг беше доказателство за непреходната сила на добре написаната песен — и за идеята, че искреността, когато е превърната в музика, може да ни надживее всички“, се казва в изявлението на семейството.

