РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Били Стайнбърг загуби битката с рака на 75-годишна възраст

Били Стайнбърг

Американският композитор и текстописец Били Стайнбърг загуби битката с рака на 75-годишна възраст. Той е автор на някои от най-големите поп хитове на 80-те години, сред които „Like a Virgin“ на Мадона, „True Colors“ на Синди Лоупър и „Alone“ на Харт.

Роден като Уилям Стайнбърг, калифорнийският автор започва сътрудничество с певеца и текстописец Том Кели в началото на 80-те години. Дуото създава поредица от песни, оглавявали класациите, и води кратко съществувалата рок група i-Ten.

Големият им пробив идва с „Like a Virgin“ на Мадона през 1984 г., която достига първо място в Billboard Hot 100 и става заглавна песен на втория ѝ албум.

Двамата работят заедно и по други големи хитове като „True Colors“ на Синди Лоупър, „So Emotional“ на Уитни Хюстън и „I Touch Myself“ на Дивинилс.

През 1997 г. Стайнбърг печели награда „Грами“ за работата си по албума „Falling Into You“ на Селин Дион, отличен като албум на годината.

През 2011 г. е приет в Залата на славата на текстописците.

„Животът на Били Стайнбърг беше доказателство за непреходната сила на добре написаната песен — и за идеята, че искреността, когато е превърната в музика, може да ни надживее всички“, се казва в изявлението на семейството.

Четете още: Почина актьорът Робърт Дювал, известен с ролите си в „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.