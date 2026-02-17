Двама по дело „Исторически парк“ на свобода за по 10 000 евро

Софийският апелативен съд пусна под гаранция от по 10 000 евро Бисер Сивков и Николай Куцаров, обвиняеми по делото „Исторически парк“. Според съдиите Сивков и Куцаров вече не могат да повлияят на работата на разследващите или да извършат друго престъпление. Също така няма опасност двамата да се укрият. Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест, съобщиха от съда.

Както е известно, в края на ноември 2025 г. Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност общо седем души по това дело. Обвинението срещу тях е, че от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления – длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари. Те бяха задържани по разследване след проведена съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. През декември съдът остави в ареста петима от общо седмината обвиняеми.

Заседанието в съда бе съпътствано от импровизиран митинг на привърженици на партия „Величие“ пред залата. След решението на съда те обявиха, че в подкрепа на двамата обвиняеми ще помогнат за събирането на сумите за паричните им гаранции, за да могат да излязат на свобода.

Според Наказателно-процесуалния кодекс при първоначално вземане на мярка за неотклонение „парична гаранция“, определеният от компетентния орган срок за внасяне на гаранцията не може да е по-кратък от 3 дни и по-дълъг от 15 дни. Оттегляне на гаранцията не се допуска. Ако гаранцията не бъде внесена в определения срок, съдът може да вземе на подсъдимия по-тежка мярка за неотклонение, а в досъдебното производство прокурорът може да направи искане за вземане на мярка „домашен арест“ или „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.