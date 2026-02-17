Стефан Дечев: Благодарен съм на ЮЗУ и Марин, че ме съдят – сега лъсна цялата истина (част 2)

Имената, които гравитират около ЮЗУ, ясно показват чий е политическият гръб зад университета, смята Стефан Дечев

Още от протоколите беше ясно, че лицето Валентин Китанов, тогавашен заместник на Николай Марин, е раздавало дипломи без положени изпити. Лицето Валентин Китанов е фалшифицирало и моя подпис, то е фалшифицирало подписите и на други колеги. Внасяло е оценки, без да са провеждани изпити.

През цялото време Китанов получаваше защитата на Марин.

Марин обяснява на Цоков, че не били установени умишлени нарушения на чл. 58а от ЗВО – лъжа.

Правете си изводи. След моя сигнал в ЮЗУ публична лекция изнесе Калин Стоянов, тогава министър на вътрешните работи, сега депутат от ДПС, публична лекция изнесоха още Андрей Новаков, евродепутат на ГЕРБ, Ангел Джамбазки, евродепутат от ВМРО, Красимир Каракачанов стана преподавател в катедрата на Марин за международни отношения, Борислав Цеков също преподава в ЮЗУ, но отказва да се представя с това. Да не забравяме и Георги Близнашки, който на общо събрание правеше изявления срещу мен. Дори само тези имена стигат за ориентация в казуса. Красимир Вълчев вече го цитирахме.

Сега ще поискаме множество графологични експертизи, които ще докажат верността на сигнала ми и лъжите, които от Правно-историческия факултет са поднесли на проверяващата комисия на МОН.

В доклада на МОН има констатации, които напълно потвърждават изнесеното в моя сигнал. Тези закононарушения на практика са констатирани от министерската комисия, влезли са в констативния протокол, но са отнесени не към чл. 58а от Закона за висшето образование, който предполага незабавно уволнение на извършителя, а са отнесени към непопълнени графи, технически грешки и административни пропуски. Маркират се фасулски грешки, а не раздаване на дипломи без положени изпити или с фалшифициран чужд подпис.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ историкът Стефан Дечев, бивш преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и настоящ в НБУ.

Още от интервюто:

Какво става ясно от Констативния протокол на МОН относно сигнал на Стефан Дечев от 2023 г.?

Кой и как е фалшифицирал подписи в ЮЗУ?

Как точно ЮЗУ е преметнало МОН?

Какво се случва с досъдебното производство, което е образувала още в началото на 2024 г. Окръжна прокуратура – Благоевград?

Има ли политически гръб ръководството на ЮЗУ?

