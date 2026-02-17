Бившият московски банкер Варданян получи 20 години затвор от азерски военен съд

Рубен Варданян – основател на една от първите инвестиционни банки в Москва, беше осъден на 20 години затвор от съд в Азербайджан. Така приключи един от най-известните процеси, тръгнал от превземането на региона Нагорни Карабах от Баку.

Арменският милиардер и бивш държавен министър на спорната територия беше осъден по множество членове от азерския наказателен кодекс, включително незаконно преминаване на границата, финансиране на тероризъм и сформиране на незаконни въоръжени групировки, постанови на 17 февруари Военният съд в Баку.

Преди дни – на 12 февруари, Азербайджан осъди арменските лидери на непризнатата Република Нагорни Карабах след превземането на региона през 2023-а. Азерският Военен съд постанови доживотни присъди за бившия президент на Нагорни Карабах Араик Арутюнян и бившите висши служители Дейвид Манукян, Давид Ишханян, Левон Мнацаканян и Дейвид Бабаян, съобщи азербайджанската информационна служба APA. Двама други бивши президенти, Аркадий Гукасян и Бако Сахакян, получиха 20 години затвор, тъй като местният закон забранява доживотни присъди за хора на 65 или повече години, според APA. Още седем арменски обвиняеми бяха осъдени на затвор между 15 и 19 години, се казва още в съобщението.

През уикенда азерският президент Илхам Алиев отхвърли международните призиви за освобождаването им, заявявайки, че те са сравними с исканията за помилване на обвиняемите, осъдени на Нюрнбергския процес.

Варданян, който се отказа от руското си гражданство през 2022 г., беше задържан през септември 2023 г., след като Баку започна бърза офанзива срещу Нагорни Карабах, поемайки пълен контрол и предизвиквайки масовото изселване на повече от 100 000 етнически арменци.

Съседните Армения и Азербайджан водят няколко войни след разпадането на Съветския съюз, предимно за спорния регион. Международният екип по защита на Варданян, ръководен от адвоката по правата на човека Джаред Генсер, критикува процеса като политически мотивиран. В изявления, разпространени чрез семейството на Варданян, адвокатите изброиха множество опасения, включително преследването на цивилен във военен съд, отхвърлянето на искания за покана на международни наблюдатели или представители на Червения кръст и здравето на Варданян след 23-дневната гладна стачка в началото на 2025 година.

Случаят с Варданян привлече ново дипломатическо внимание миналата седмица, когато вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс посети Баку след разговори в Ереван. Ванс заяви в арменската столица, че ще обсъди съдбата на задържаните, включително Варданян, с Алиев. Алиев потвърди, че е обсъдил въпроса с Ванс и каза, че е предал „позицията“ на страната си ан американския вицепрезидент, описвайки производството като вътрешен правен процес, проведен при пълна прозрачност.

Съдбата на затворниците може да усложни усилията за постигане на окончателно споразумение между двете кавказки държави след продължилия повече от три десетилетия конфликт за Нагорни Карабах. Армения и Азербайджан подписаха предварително мирно споразумение през август 2025-а, когато президентът Доналд Тръмп прие в Белия дом арменския премиер Никол Пашинян и азерския лидер. Алиев заяви в интервю през уикенда за France 24, че Баку е готов да подпише мирното споразумение с Ереван, ако Армения промени конституцията си и премахне всяко споменаване на Нагорни Карабах.