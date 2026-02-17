Започна третият кръг преговори между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ

В Женева започна и новият – трети кръг преговори между Украйна и Русия с посредничеството на Съединените щати.

Очаква се фокусът да е върху териториалните въпроси. В навечерието на разговорите двете страни започнаха обаче нова вълна от удари помежду си.

Предишните кръгове от преговори, с посредничеството на Белия дом, не доведоха до пробив.

Часове преди началото на третите от борда на „Еър форс 1“ американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна трябва да преговаря и да сключи споразумение „бързо“:

„Това са много важни преговори. Ще бъде много лесно. Искам да кажа, че Украйна по-добре да седне бързо на масата за преговори. Ние сме в положение, в което искаме те да се включат“, посочи той.

Киев настоява за солидни гаранции за сигурност, подкрепени от Запада, за да се гарантира, че Русия няма да нападне отново.

„Въпросите за сигурността и хуманитарните проблеми са в дневния ред“, написа главният украински преговарящ Рустем Умеров в социалните медии, обявявайки началото на срещата.

Умеров допълнително охлади и без това ниските очаквания, като заяви, че делегацията подхожда към дискусиите „без прекомерни очаквания“.

Още преди началото на преговорите Украйна обвини Русия, че подкопава усилията за мир, като е изстреляла 29 ракети и 396 дрона в серия от атаки. Украински енергийни служители заявиха, че руски удар с дрон е убил трима служители на електроцентрала в граничния град Славянск в Източна Украйна. Друг човек е бил убит в североизточната област Суми. Има и ранени, а ударите са прекъснали електрозахранването на десетки хиляди в Южна Украйна.

Русия също заяви, че Украйна е започнала мащабна атака през нощта – твърди се, че е отблъснала повече от 150 дрона, главно над южните региони и Кримския полуостров – окупирани от Кремъл през 2014 г. Официални лица заявиха, че нефтен склад в Южна Русия е пламнал.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не трябва да се очакват важни новини от първия ден на преговорите, които ще продължат и в сряда.

Войските на Москва от месеци наред настъпват в източната и южната част на Украйна, като понасят огромни човешки жертви, залагайки, че могат да надделеят и да издържат по-дълго от украинската армия, обещавайки да продължат да се сражават, ако Украйна не отстъпи на преговорната маса.

Но украинските сили наскоро постигнаха най-бързите си успехи за последните две години и половина, като през миналата седмица си върнаха 201 квадратни километра, според анализ на AFP на данни от Института за изследване на войната. Контраатаките вероятно са се възползвали от прекъсването на достъпа на руските сили до Starlink, заявиха от Института.