Вторият кръг от непреките преговори между Иран и САЩ в Женева започнаха

Вторият кръг от непреки преговори между ирански и американски представители в Женева започна. Това съобщи иранската държавна телевизия. Иранско-американските преговори в Женева са фокусирани върху ядрената програма на Техеран и отмяната на санкциите срещу Иран.

Според иранската държавна телевизия, иранските дипломати на срещата с американската страна настояват за запазване на програмата за обогатяване на уран на Ислямската република, която Вашингтон настоява да бъде ограничена.

Срещата се провежда в дипломатическото представителство на Оман в Женева.

Ръководителят на иранската делегация – външният министър Абас Арагчи, се среща с оманския си колега Бадр ал-Бусаиди, който посредничи в преговорите със САЩ и ще предаде послание от Техеран на Вашингтон.

Иранската делегация включва външния министър Абас Арагчи, заместник-министъра по политическите въпроси Маджид Тахт-Раванчи, заместник-министъра по правните и международните въпроси Казем Гарибабади, заместник-министъра по икономическата дипломация Хамид Ганбари, както и „експерти по технически, правни и икономически въпроси“.

По време на втория кръг от непреките преговори със САЩ в Женева, Иран ще поиска отмяна на всички санкции, наложени срещу него, съобщи информационната агенция Тасним.

Според агенцията, Техеран възнамерява да обсъди с Вашингтон и въпроси, свързани с „доверие в мирната ядрена програма на Иран“.

САЩ може да обсъдят достъпа до минералните ресурси на Иран с Иран

Съединените щати може да обсъдят възможността за получаване на достъп до минералните ресурси на Ислямската република по време на преговори с Иран. CNN съобщи това на 16 февруари, позовавайки се на източници.

Според източника, подобен въпрос вече е бил обсъждан по време на преговорите през 2025 г. между Вашингтон и Техеран. По-конкретно, разговорите са включвали възможността, в допълнение към ядрените споразумения, иранските власти да предоставят на САЩ приоритетен достъп до минерални ресурси, включително редкоземни метали, както и до нефт и газ. Според източника на канала се очаква този въпрос да бъде повдигнат отново.