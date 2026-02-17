Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф пристигна в Женева, съобщават от летището. По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Уитков и бизнесменът Джаред Къшнър ще представляват Вашингтон на срещата в Женева. Преговорите са насрочени за 17-18 февруари в хотел InterContinental. Руската делегация се ръководи от Владимир Медински, помощник на президента на Руската федерация.

Самолетът и на руската делегация кацна в Женева за преговори за конфликта в Украйна, съобщи ТАСС. На предстоящите преговори в Женева тя ще бъде разширена. Освен Владимир Медински, помощник на президента, тя включва заместник-министъра на външните работи Михаил Галузин и Игор Костюков, началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили, обяви Песков. Според източник на ТАСС, представители на САЩ са оказали натиск върху швейцарските власти своевременно да издадат визи на всички членове на руската делегация и да осигурят преминаването им към преговорите. Генералният директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев ще участва в преговорите в Женева, но работи по отделна линия – в рамките на групата за икономическо сътрудничество със САЩ, каза Песков.

Според него,

Медински остава ръководител на руската делегация на преговарящите за Украйна.

Той не е участвал в кръговете в Абу Даби, тъй като там са били обсъждани въпроси, свързани със сигурността.

Полетът от Москва до Женева отне приблизително девет часа. За полета до Швейцария беше осигурено италианско въздушно пространство.

Третият кръг от преговорите между Русия, Украйна и Съединените щати ще се проведе в Женева на 17-18 февруари. Предишните два кръга се проведоха в Абу Даби на 23-24 януари и 4-5 февруари.

Както съобщи Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, преговорите ще обхванат по-широк кръг от теми, отколкото на предишните срещи. Представителите на САЩ и Русия ще обсъдят и териториални въпроси.