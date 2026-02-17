Да, марулята е полезна. Но видът, който ядете, има значение

Да – добавянето на малко маруля не само внася вкусно разнообразие, но и допринася за пълноценно хранене, което подпомага дългосрочното здраве, казва д-р Фатима Коди Станфорд, лекар и учен в областта на медицината на затлъстяването, преподавател и експерт по политики в Massachusetts General Hospital и Harvard Medical School.

„Марулята може да бъде ценна част от дългосрочно здравословно хранене, като осигурява основни хранителни вещества и подпомага контрола на теглото. За да извлечете максимални ползи, консумирайте маруля като част от разнообразна диета, включваща широк спектър от плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и чисти протеини“, казва Станфорд.

Ето кои видове маруля са най-популярни, защо са полезни и за какво да внимавате, когато ги включвате по-често в менюто си.

Защо марулята е полезна?

Може да е изненада, но марулята допринася и за дневния прием на вода. Само 100 грама маруля ромейн съдържат около 94 грама вода, според Министерството на земеделието на САЩ.

„Понякога забравяме, че марулята е и отличен източник на вода – съдържанието ѝ е около 94–95%“, казва Джен Месър, консултант по хранене и регистриран диетолог.

Марулята подпомага и други функции на организма. Само една чаша накъсана маруля няма холестерол или мазнини и е богата на основни витамини и минерали, според Cleveland Clinic. Сред тях са:

Витамин A – важен за зрението, имунната система и здравето на кожата

– важен за зрението, имунната система и здравето на кожата Витамин C – антиоксидант, който подпомага имунитета и синтеза на колаген

– антиоксидант, който подпомага имунитета и синтеза на колаген Витамин K – ключов за кръвосъсирването и здравината на костите

– ключов за кръвосъсирването и здравината на костите Фолат – важен за синтеза и възстановяването на ДНК, особено по време на бременност

Марулята може да допринесе и за дълголетието.

„Тя съдържа фитонутриенти като бета-каротин и лутеин, които имат антиоксидантни свойства и могат да намалят риска от хронични заболявания“, казва Станфорд.

Полезна е и за храносмилането. Марулята осигурява хранителни фибри, които подпомагат чревното здраве и могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания и диабет тип 2.

„Фибрите са ключови за регулирането на кръвната захар и за редовното храносмилане“, допълва Месър.

Още едно предимство е контролът на теглото – марулята засища, но е нискокалорична. Важно е обаче да не измества други пълноценни храни.

„Прекомерната консумация на маруля може да измести други хранителни вещества“, казва Месър. „Въпросът е в баланса, не в това дали марулята е ‘нездравословна’.“

Кой е най-популярният вид маруля?

Сред най-разпространените видове са:

Айсберг – предпочитана заради хрупкавата си текстура и мек вкус

– предпочитана заради хрупкавата си текстура и мек вкус Ромейн – отличава се с по-високо съдържание на витамин A и специфичен аминокиселинен профил

– отличава се с по-високо съдържание на витамин A и специфичен аминокиселинен профил Спанак – един от най-хранителните варианти, богат на желязо и подходящ както суров, така и сготвен

– един от най-хранителните варианти, богат на желязо и подходящ както суров, така и сготвен Батавия / маслена маруля – харесвана заради меката, „маслена“ текстура и нежен вкус

– харесвана заради меката, „маслена“ текстура и нежен вкус Рукола – предпочитана заради леко пикантния, пиперлив вкус

– предпочитана заради леко пикантния, пиперлив вкус Бейби листа – млади, нежни листа, подходящи за салати, смутита, яйца и супи

При колебание смесвайте различни листа и залагайте на по-тъмните сортове.

„Изборът на по-тъмни, червеникави листни видове или добавянето на бейби листа и микрозеленчуци значително повишава хранителната стойност на салатите“, казва Месър.

Има ли случаи, в които марулята не е добра за нас?

От хранителна гледна точка марулята рядко е вредна, казва Месър. Но има някои рискове:

Замърсяване – особено при маруля ромейн, която е свързвана с огнища на хранителни инфекции като E. coli и Listeria. Винаги мийте добре ръцете си и изплаквайте марулята старателно.

– особено при маруля ромейн, която е свързвана с огнища на хранителни инфекции като E. coli и Listeria. Винаги мийте добре ръцете си и изплаквайте марулята старателно. Пестициди – когато е възможно, избирайте био маруля.

– когато е възможно, избирайте био маруля. По-ниска хранителна плътност – в сравнение с по-тъмни листни зеленчуци като спанак и кейл, марулята съдържа по-малко хранителни вещества. Ако разчитате само на нея, може да не си набавяте всичко необходимо.

Как да започнем да ядем повече маруля?

Дори като добавка към бургер или сандвич, марулята е плюс.

„Тя не е просто пълнеж – увеличава обема, хидратацията и фибрите в храната, а фибрите могат да подобрят реакцията на кръвната захар след хранене“, казва Месър.

Ако не ви е любима, не се насилвайте. Опитайте нови рецепти или по-меки сортове като маслена маруля или ромейн.

„Ако не обичате маруля, добавяйте я към сандвичи, рулца или смутита. Разнообразието в храненето – с акцент върху зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни и чисти протеини – е най-важното“, казва Станфорд.

„Намерете дресинг, който обичате“, съветва Месър. Различните видове маруля имат различна горчивина и хрупкавост – може да откриете идеалния баланс. Опитайте и да я използвате като основа за ястия, които вече харесвате, например салата „тако“.

Най-важното: не си създавайте излишен натиск.

„Най-добрите зеленчуци, според мен, са тези, които очаквате с удоволствие и ще ядете редовно“, казва Месър.

