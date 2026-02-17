Ключови размествания в парламента след края на кабинета „Желязков“

На 19 февруари се очаква президентът Илияна Йотова да назначи служебен кабинет, с което официално ще приключи управлението на подалото оставка още през декември правителство на Росен Желязков. Това поставя въпроса какво ще стане с министрите от редовния кабинет, голяма част от които имат спечелени депутатски мандати и вероятно ще се върнат в Народното събрание, измествайки сегашните им титуляри.

Това засяга седем представители на ГЕРБ-СДС – премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Томислав Дончев, вътрешният министър Даниел Митов, външният министър Георг Георгиев, правосъдният министър Георги Валентинов Георгиев, образователният министър Красимир Вълчев и енергийният министър Жечо Станков. За времето, в което те участваха в изпълнителната власт, местата им като депутати, с решения на ЦИК, бяха заети съответно от Георги Иванов Георгиев, Михаил Митов, Деница Николова, Стефан Маринов, Валерия Славова, Десита Петкова и Станислав Губеров. Сега тези заместници ще трябва да напуснат парламента, освен ако титулярите не се откажат от мандатите си.

Изключение прави финансовият министър Теменужка Петкова, която няма да може да се върне в Народното събрание. Нейният мандат от район Търговище бе преразпределен след решение на ЦИК, свързано с дело в Конституционния съд за повторно преброяване на изборните резултати, и премина към партия „Величие“ в полза на Ивайло Лазаров.

Очаква се в парламента да се завърнат и четиримата представители на БСП от кабинета „Желязков“ – вицепремиерът Атанас Зафиров, социалният министър Борислав Гуцанов, регионалният министър Иван Иванов и екоминистърът Манол Генов. Техните места сега се заемат, след решения на ЦИК, от Нина Димитрова, Биляна Иванова, Десислав Тасков и Галин Дурев.

От „Има такъв народ“ единственият министър с депутатски мандат е здравният министър Силви Кирилов. Ако се върне в парламента, той ще измести наследилия го депутат Димитър Гърдев.

Останалите осем членове на кабинета са с кариери извън парламента. Двама от тях обаче са заемали изборни длъжности като общински съветници – Мирослав Боршош и Иван Пешев, съответно министри на туризма и спорта. Техните места в Столичния общински съвет вече са заети от Йордан Тодоров от ГЕРБ и Иван Кирилов от БСП и там размествания няма да има.