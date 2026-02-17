Преговорите на Anthropic с Пентагона са в застой заради етични ограничения върху AI

Bloomberg съобщава, че преговорите за подновяване на договора на Anthropic с Пентагона са в застой поради допълнителни предпазни мерки, които компанията иска да внедри в своя инструмент за изкуствен интелект Claude.

Агенцията пояснява, че Anthropic иска да наложи бариери, за да предотврати използването на Claude за масово наблюдение на американци или за разработване на оръжия, които могат да бъдат разположени без човешка намеса. Министерството на отбраната обаче възразява срещу това, вярвайки, че ограниченията, наложени от законодателството на САЩ, са достатъчни, съобщава Bloomberg.

„Връзката на Министерството на отбраната с Anthropic е в процес на преразглеждане.

Нашата нация изисква нашите партньори да бъдат готови да помогнат на нашите бойци да спечелят всяка битка. В крайна сметка това е за нашите войски и безопасността на американския народ“, каза говорителят на Пентагона Шон Парнел.

През 2025 г. Anthropic подписа двугодишен договор с Пентагона

за използване на прототипи на модели с изкуствен интелект. Става въпрос за Claude Gov, проектиран специално за обработка на класифицирани материали и разузнавателна информация, и корпоративната версия, Claude for Enterprise.

Компанията се позиционира като отговорен разработчик, стремейки се да избягва вреда от своята технология и да обслужва правителствени клиенти в рамките на собствените си етични стандарти.

Преди това Ройтерс съобщи, че

OpenAI, Anthropic, Google и xAI водят преговори с Пентагона

за разполагане на своите невронни мрежи в затворени сегменти на военните мрежи. Пентагонът настоява компаниите да премахнат ограниченията върху изкуствения интелект, които възпрепятстват бойното използване на алгоритмите.