Трафикът е интензивен на „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили

Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили към Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

През граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3.5 тона. Автомобили до 3.5 тона се пропускат и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“.

На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно пропускателни пунктове преходи с Република Северна Македония и Сърбия, и на всички гранични преходи с Румъния.