Полша затвори две летища заради руски удари срещу Украйна

Полша затвори временно две свои летища заради руски далекобойни удари по цели в Украйна, съобщи БНР.

При руско нападение в град Днепър е избухнал пожар и са нанесени щети на административна сграда. Двама души са пострадали в Одеса в резултат на руски обстрел срещу града.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че през нощта са били унищожени над 150 украински безпилотни апарата над Черно и Азовско море и над анексирания Крим. Съобщава се и за пожар в петролна рафинерия в Краснодарския край след удар с дрон.

На фона на започващия днес в Женева пореден кръг от преговори за мир украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нови масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна и атаките на Москва „еволюират“ като включват комбинация от оръжия и изискват специални защитни мерки.

Държавният глава подчерта, че Русия не показва готовност за отстъпки по териториалните и политическите си искания и остава решена да продължи военните действия.