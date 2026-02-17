Задържаха „муле“ с парите от телефонна измама

Служители на Граничното полицейско управление в град Русе спипаха участник в схема за телефонни измами с парите от последния удар. Униформените селектирали за проверка по анализ на риска излизащ от България за Румъния лек автомобил с германски регистрационен номер, управляван от мъж от Софийска област. В хода на проверката е установено, че водачът няма крайна цел на пътуването си и очаква телефонно обаждане с указания.

Граничните полицаи извършили оглед на автомобила и установили, че в найлонов плик мъжът пренася 6000 евро, повечето в банкноти от по 100 евро. Вместо да предложи някакво алиби за произхода на парите той бързо признал, че са получени в резултат на телефонна измама. Срещу пренесянето им до Румъния му било обещано заплащане в размер 450 евро. В хода на разследването е установена и жертвата – предалата парите в чантичка 76-годишна самотна жена от Правец.