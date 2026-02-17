Кабинетът в оставка попълни състава на Комисията за защита на потребителите

Правителството прие решение за попълване на състава на Комисията за защита на потребителите. С него Катерина Владимирова Граматикова-Иванова е определена за член на комисията до изтичане на мандата на настоящия й състав. До решението се стигна, след като определеният от служебния премиер Димитър Главчев председател на КЗП – Мария Филипова напусна поста, за да стане заместник-омбудсман и нейните функции пое един от членовете на комисията.

От кабинета в оставка припомнят, че Комисията за защита на потребителите се състои от трима членове, един от които е и нейният председател. Те са с мандат от 5 години, определят се с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя.

Припомняме, че настоящият състав е определен с решение на служебния кабинет на Димитър Главчев през пролетта на 2024 година. Тогава начело на КЗП застана Мария Филипова, а членове на комисията станаха Александър Колячев и Цветислава Лакова.

През септември 2025 г. Колячев стана временно изпълняващ длъжността председател.

Комисията за защита на потребителите е специализиран орган към Министъра на икономиката и индустрията с регионални звена на територията на страната, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху вътрешния пазар.

Комисията предявява искове за колективна защита на потребителите и изготвя насоки и препоръки във връзка с конкретни неравноправни клаузи в договорите.