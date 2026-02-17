МОН потвърди системен тормоз в училище над момче, което посегна на живота си

Училището е в баташкото село Нова махала

Образователното министерство е потвърдило системен тормоз в училище над 18-годишно момче от баташкото село Нова махала.

Училището е стоварило цялата си административна тежест за сплашване на ученика, става ясно от резюмето на доклада. Младежът се самоуби в края на януари.

Проверката е потвърдила, че е имало е личен конфликт между ученика и учител, прераснал в няколкогодишен системен тормоз.

Младежът е бил заплашван, че ще получи слаба срочна и годишна оценка, че няма да бъде допуснат до държавен зрелостен изпит.

Администрацията в училището на баташкото село Нова махала е стоварило цялата си административна тежест върху ученика – неправомерно сформиране на училищна комисия, съпричастност и на други двама педагогически специалисти.

Нямало е писмени сигнали до директора на училището, но е имало устни. Те не са били документирани по надлежния ред и не са довели до официално задействане на установените механизми. Констатиран е и случай от 2024 г.

От МОН уточняват, че проверката не може да служи за търсене на наказателна отговорност.

Проблемът е бил познат и на ниво местна общност, но е останал в рамките на населеното място. В училището в село Нова махала сега е назначен временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс.

Осигурен е преподавател по английски език с цел нормалното протичане на учебния процес.

Ще се търсят и дисциплинарни производства спрямо педагогическите специалисти, за които са установени тежки нарушения.