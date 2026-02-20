Върховният съд на САЩ гласува на 20 февруари отмяна на мита на Тръмп

Върховният съд на Съединените щати отмени част от най-фрапиращите глобални мита на президента Доналд Тръмп с решение, което има значителни последици за световната търговия и президентската власт. С 6 гласа „за“ и 3 „против“ американските върховни съдии постановиха, че законът, използван от Тръмп, за да наложи митническите ставки, не му дава право да го направи.

Решението отваря вратата към потенциално възстановяване на стотици милиарди долари внесени налози – голяма победа за малкия бизнес и 12 щата, повечето от които управлявани от демократи, които оспориха мерките. Администрацията на Тръмп твърдеше, че митата са оправдани съгласно закон, който дава правомощия на президента да реагира на национални извънредни ситуации.

Казусът касае митата, които стопанинът на Белия дом въведе миналата година върху стоки от почти всяка страна по света, в съобщения, които първоначално бяха насочени към Мексико, Канада и Китай, а впоследствие разшириха драстично обхвата си до повечето страни по света в „Деня на освобождението“ през април. Той се обоснова, че че налозите са отговор на извънредни ситуации, включително трафик на наркотици и търговски дисбаланси. Митата ще насърчат инвестициите и производството в Съединените щати, проправяйки пътя за икономическо възраждане, каза президентът.

Мерките обаче предизвикаха недоволство у дома и в чужбина от фирми, сблъскващи се с рязко повишение на данъците върху пратките, влизащи на американска земя, и подхраниха опасения, че ще доведат до по-високи цени.

Митата бяха оправдани с нормативния акт от 1977 г.: „Закон за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA)“, който дава правомощия на президента да „регулира“ търговията в отговор на извънредна ситуация. Адвокати на оспорващите щати и частни групи обаче заявиха, че законът, използван от Тръмп за налагане на ставките, не споменава думата „мита“. Те твърдяха, че намеренията на Конгреса не са били да прехвърлят правомощията си да облага с данъци или да даде на президента „неограничени правомощия да бракува“ други съществуващи търговски споразумения и митнически правила.

Председателстващият съдия Джон Робъртс се присъедини към това мнение. „Когато Конгресът е делегирал своите митнически правомощия, той го е направил изрично и при строги ограничения“, посочва той. И още: „Ако Конгресът е възнамерявал да предостави ясно определено и изключително правомощие да налага мита, той щеше да го направи изрично, както последователно прави в други даенъчни закони.“

Решението за отмяна на митата беше подкрепено от тримата либерални съдии на съда, както и от двама съдии, номинирани от Тръмп: Ейми Кони Барет и Нийл Горсъч. Съдиите Кларънс Томас, Брет Кавано и Самюъл Алито се противопоставиха на решението.

Президентът Доналд Тръмп може да се опре на алтернативно законодателство, за да се опита да възстанови митническата си стена. Той има поне пет резервни варианта за налагане на мита по начини, различни от IEEPA. Те обаче като цяло са придружени с повече ограничения и процедури, което означава, че стопанинът на Белия дом има по-малка свобода на действие да въвежда налози практически незабавно и да определя толкова високи ставки колкото поиска.

Решението на върховните съдии предизвика увеличение на доходността на базовите 10-годишни държавни облигации до 4.10 процента.

То заплашва прогнозираните приходи от мита в размер на 2.5 трилиона долара, което налага потенциални фискални корекции за компенсиране на недостига на приходи. Пазарите очакват увеличени заеми на Министерството на финансите и по-големи дългови емисии.

Бизнесът пък иска да му бъдат възстановени суми за над 150 милиарда долара, венесин за мита, а потребителите ще могат да реализират потенциални годишни спестявания от 600 до 800 долара, ако останалите мита бъдат премахнати.