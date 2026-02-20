Първите транзакции с криптовалута в Русия могат да се случат до края на годината

Първите транзакции с криптовалута под регулация биха могли да се осъществят преди края на тази година, при условие че бъде приет съответният закон, заяви Екатерина Лозгачева, директор на Департамента за стратегическо развитие на финансовите пазари на Централната банка на Русия.

„Очакваме, че скоро, когато законопроектът бъде внесен в Държавната дума, ще имаме възможност да обсъдим подробно много въпроси, много скоро“, каза Лозгачева на форума „Киберсигурност във финансите“.

В края на декември 2025 г. Банката на Русия внесе в правителството регулаторна концепция. Документът предлага да се признаят цифровите валути и стейбълкойните като валутни активи. Те могат да се купуват и продават, но не могат да се използват за вътрешни разплащания в Русия. Планирано е да се въведат санкции за незаконни дейности от страна на посредници на пазара на криптовалути, считано от юли 2027 година.

Регулаторът очаква законът да бъде приет по време на пролетната сесия на Държавната дума.

Централната банка на Руската федерация обясни условията за работа на чуждестранните крипто борси в Русия.

Чуждестранните крипто борси ще могат да работят в Русия чрез дъщерни дружества, регистрирани в страната, според Екатерина Лозгачева, директор на Департамента за стратегическо развитие на финансовия пазар на Централната банка на Руската федерация.

„Гражданите ще бъдат задължени да извършват транзакции в Русия чрез регулирани посредници“, каза Лозгачева. Тя отбеляза, че тази мярка е замислена като „преходна фаза“.

Ако чуждестранни компании и крипто борси са заинтересовани да работят на руския пазар, те могат да открият свои собствени структури и да предоставят услуги в съответствие с руското законодателство, каза Екатерина Лозгачева. Например, дейността на чуждестранни банки е регулирана в Русия.