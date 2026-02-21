Унгария блокира заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна

Унгария хвърли планирания заем от 90 милиарда евро на Европейския съюз за Украйна в криза, след като заплаши да блокира сделката, докато не бъде възобновен потока от руски петрол през тръбопровода „Дружба“. Унгарското правителство отправи предупреждението в късните вечерни часове на 20 февруари – явен опит на премиера Виктор Орбан да използва като оръжие антиукраинските настроения преди ключовите избори през април, на които рискува да загуби властта след повече от 15 години начело на държавата.

„Украйна изнудва Унгария, като спира транзита на петрол в координация с Брюксел и унгарската опозиция, за да предизвика прекъсвания на доставките в страната и да повиши цените на горивата преди изборите“, написа унгарският външен министър Петер Сиярто в социалната платформа X. И предупреди: „Няма да се поддадем на това изнудване.“

Заплахата на Унгария да наложи вето върху заема е голям удар за Киев, чиято хазна ще започне да се изчерпва от април и ще затрудни поддържането на военните действия без свежи средства, което ще го постави в неизгодно положение в текущите мирни преговори с Русия.

Първите признаци за проблеми се появиха в по-ранните часове на деня на 20 февруари. Посланикът на Будапеща в ЕС поискал националното ѝ събрание да получи стандартните осем седмици за разглеждане на законодателството на блока по време на среща на пратеници в Брюксел, съобщили трима дипломати пред „Политико“. Посланиците на ЕС трябваше да дадат окончателното си одобрение за заема преди 24 февруари, когато се навършват четири години от руската инвазия в Украйна.

В поредната конфронтация с Киев, Орбан обвинява властите на разкъсваната от война страна, че е спряла руския газ за Унгария по политически причини. Украинците отхвърлят тези обвинения и твърдят, че руските удари са повредили енергийната инфраструктура. Европейската комисия пък свика през седмицата извънредно заседание, за да разреши спора за тръбопровода „Дружба“, след като Будапеща и Братислава спряха доставките на дизел за Украйна.

Заемът от 90 млрд. евро беше договорен през декември 2025-а от лидерите на ЕС, включително и Орбан, като спасителен пояс за Киев, който през април ще попадне в бюджетна дупка. По онова време Унгария, Словакия и Чехия се съгласиха да помогнат на Украйна само при условие, че няма да носят отговорност за лихвени разходи или за погасяване на заема, който ще бъде обезпечен от останалите 24 държави от ЕС. Все още обаче е необходимо единодушно решение, за да може ЕК да използва така наречения резерв на бюджета на блока, за да отпуска заеми на Киев.

На 20 февруари Будапеща е отказала да одобри един законопроект, изискващ единодушие за разширяване на този паричен буфер. Посланиците на ЕС са подкрепили другите два законопроекта, които са в основата на заема за Украйна и са изисквали само обикновено мнозинство за одобрение.

Поредният кредитен пакет на МВФ на стойност 8 милиарда евро, който в момента е в процес на преговори, също е обвързан с условието Киев да получи заем от ЕС и може да бъде застрашен от унгарското вето.

Заемът от резервния бюджет на ЕС беше представен като вариант в последния момент, след като страните членки на общността не успяха да се споразумеят за използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна на срещата на върха през декември. Белгия, където се намира по-голямата част от средствата на „Банк России“ – в европейската клирингова къща Euroclear, категорично се противопостави на това финансиране и в крайна сметка беше подкрепена от Италия и Франция.