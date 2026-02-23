Bitcoin падна под 65 хиляди долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара

Bitcoin падна за кратко под 65 хиляди долара в ранната търговия на 23 февруари – за втори път този месец, разлюлян от несигурността за статуса на американските мита. Виртуалната валута загуби 4.8% от пазарната си оценка – до близо 64 300 долара – най-ниското й равнище от 6 февруари насам. Другите криптопари се представиха още по-зле, като Ethereum – втората по пазарна капитализация монета, падна с 5.2% – до 1850 долара.

Загубите идват след коментарите на американски представители на 22 февруари, че вече договорените търговски споразумения с партньорите остават в сила, въпреки решението на Върховния съд, което отмени използването на извънредни правомощия от президента Доналд Тръмп за въвеждане на някои мита. Ден по-рано, в публикация в социалните медии стопанинът на Белия дом посочи, че ще повиши глобалната минническа ставка от обявените на 20 февруари 10% на 15%, което предизвика още икономически сътресения.

Фючърсните контракти на щатския долар и американските акции паднаха в ранната сутрешна търговия на 23 февруари, като индексът S&P 500 загуби 0.8%, а NASDAQ Composite – 1 процент. Индексът на азиатските акции пък поскъпна с 1 процент.

„Пазарът на криптовалути продължава да е неустойчив, като участниците на пазара разчитат на нивото на подкрепа от 60 000 долара“, отбеляза Карълайн Морън – съосновател на Orbit Markets. Тя допълва, че „макро несигурността сега натиска пазара – от геополитическото напрежение с Иран до удара от американските мита, и може да доведе до ново тестване (на устойчивостта) на това ниво.“

По-рано този месец Bitcoin заличи и последните печалби, които беше натрупал от преизбирането на Тръмп за стопанин на Белия дом през ноември 2024 година. Надеждите за по-благоприятната за криптовалутите втора администрация на Тръмп изпратиха виртуалната монета до рекордна цена от 126 210 долара на 6 октомври, точно преди масираната разпродажба, която запрати дигиталните активи в неустойчиво положение оттогава насам.

По-широкият крипто пазар е понесъл загуби от над 2 трилиона долара, като най-засегната е нишата на по-дребните монети. Дузината регистрирани на борсата в Съединените щати фондове за Bitcoin са регистрирали петата си поредна седмица на нетен отлив – най-дългата серия от февруари миналата година, когато инвеститорите изтеглиха 3.8 милиарда долара през това време.

Само през последните 24 часа крипто пазарът е загубил още 100 милиарда долара, по информация на CoinGecko. Криптовалути за общо над 450 милиона долара са били ликвидирани, приблизително 92% – от дълги позиции. Данните от борсата за криптодеривативи Deribit показват, че защитата от по-нататъшен спад е концентрирана около нивото на подкрепа от 60 000 долара.

Отвъд последните новини за митата, продължаващият низходящ тренд подчертава до каква степен Bitcoin „плаче за ново представяне в момента“, коментира Робин Сингх – главен изпълнителен директор на платформата за крипто данъци Koinly. „Въпреки неотдавнашния оптимизъм за новия закон за цифровите услуги на Съединените щати (Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act), той не повлия много на цените, което предполага, че този катализатор не е сюжетът, който ще тласне Bitcoin нагоре.“

Рейчъл Лукас – анализатор в BTC Markets, посочва, че 65 000 долара остава ключовото ниво на подкрепа за виртуалните пари. „Решителен пробив под тази котировка ще доведе до 60 000 долара“, предупреждава тя. И допълва, че „във възходяща посока, оптимистите трябва да си върнат 70 000 долара, за да променят тенденцията.“

В 11.36 ч. българско време на 23 февруари Bitcoin се търгуваше за 66 152.60 долара за тройунция.