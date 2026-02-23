ДПС ще се яви самостоятелно на изборите на 19 април

Централният съвет на ДПС взе решение партията да се яви самостоятелно на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 19 април. От формацията съобщиха, че са определени и критерии и процедури за издигане на кандидати за народни представители.

По време на заседанието лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че партията влиза в изборите обединена и подчерта значението на единството, за да може да защитава интересите на хората.

Форумът е избрал и централен предизборен щаб, който ще ръководи кампанията.

От партията отбелязаха и успехите си на частичните местни избори в община Кирково, където кандидати на ДПС спечелиха кметските позиции в две населени места.