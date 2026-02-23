РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ирак прехвърли операциите по находището „Западна Курна-2“ от „Лукойл“ на Chevron

Западна курна-2 Ирак

Иракските власти прехвърлиха операциите по нефтеното находище „Западна Курна-2“, в което руската корпорация „Лукойл“ имаше дял, на американската компания Chevron. Това съобщи информационната агенция INA.

Ирак „подписа две предварителни споразумения между местни петролни компании и Chevron“, съобщава агенцията. Първото от тях е между иракската петролна компания Basra и Chevron „за прехвърляне на управлението на нефтеното находище „Западна Курна-2“ на американската компания“.

Церемонията по подписването се проведе в присъствието на иракския премиер Мохамед ал-Судани.

На 17 февруари иракското правителство одобри споразумение, постигнато с руската компания Lukoil, за прехвърляне на операциите по производство на петрол от находището „Западна Курна-2“ на местната петролна компания Basra. Както се посочва в изявление на пресслужбата на иракския премиер, „по отношение на управлението на нефтените находища, кабинетът на министрите одобри мирно споразумение с „Лукойл“ относно прехвърлянето на операциите по производство на нефт в находището „Западна Курна-2“ на иракската нефтена компания Басра“.

Находището West Qurna-2 се намира в южната част на Ирак, на 65 километра северозападно от Басра,

голям морски пристанищен град, и е едно от най-големите находища в света. Първоначалните извличаеми запаси на находището възлизат на около 14 милиарда барела. Повече от 90% от запасите са концентрирани в Мишриф и Ямама. На 12 декември 2009 г. ПАО „Лукойл“ подписа договор за разработване на находището „Западна Курна-2“, едно от най-големите находища в света. На 31 януари 2010 г. беше подписан договор за услуги за разработване и производство на „Западна Курна-2“. Договорът беше ратифициран от Министерския кабинет на Република Ирак. На 29 март 2014 г. започна търговски добив на петрол на находището.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

