От Групата „Стара планина холд“ очакват ръст на продажбите през февруари с 9.38%

Консолидираните продажби на „Стара планина холд“ АД през януари са в размер на 12.08 млн. евро като това е повишение от 12.51% в сравнение със същия период на миналата година, отбелязват в анализ от компанията майка.

„Стара планина холд“ обяви текущи финансови резултати (на консолидирана база) и на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към края на януари и прогнози за продажбите през февруари.

От значимите предприятия от портфейла на компанията майка

„Хидравлични елементи и системи“ АД и „М+С хидравлик“ АД отчитат ръст на продажбите.

От „Стара планина холд“ предвиждат продажбите на предприятията от холдинга, който са от секторите машиностроене, електрохимия, парфюмерия и козметика и текстилната промишленост, през втория месец да достигнат 24.06 млн. евро. А това би означавало повишение от 9.38% на годишна база. Трудностите в дейността на основните партньори на компаниите от холдинга от различните отрасли се отразяват върху финансовите им резултати.

Акциите на „Стара планина холд“ се търгуват на Основния пазар BSE на „Българска фондова борса“, Сегмент „Standard“. Котировките им през последните дванадесет месеца вървят в посока нагоре и в момента се търгуват по 5.35 евро за един брой. Така и пазарната капитализация на холдинга се повиши и вече е над 112 млн. евро.

Дъщерните дружества на холдинга също отчетоха предварителни данни за продажбите си през януари.

Ямболската фирма

„Хидравлични елементи и системи“ АД

е един от водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа.Продажбите й през януари са в размер на 4.16 млн. лева, което представлява повишение от 43.43% в сравнение с продажбите за първия месец на миналата година.

Неокончателната брутна печалба на фирмата от Ямбол е 548 хил. евро.

От „Хидравлични елементи и системи“ обявиха и прогнозите си за продажбите през февруари. Очаква се те да са в размер на 3.7 млн. евро, което представлява повишение в сравнение с втория месец на миналата година от 23.88 процента.

„Стара планина холд“ контролира 64.53% от акциите справо на глас на ямболската фирма. Пенсионните фондове на „Алианц България“ АД имат дял от 11.82%, „СПХ Инвест“ АД – 8.28%, а свободно търгуваните книжа са 20.20 процента.

През последните дванадесет месеца цената на акциите на дружеството добавиха малко стойност като в момента сделки се сключват при 2.86 евро за един брой. Това означава пазарна капитализация от над 52 млн. евро.

Продажбите на фирмата от Казанлък

„М+С Хидравлик“ АД

за януари са в размер на 6.52 млн. евро. Това е повишение от 10.40% спрямо приходите за първия месец 2025 година.

Междинната неокончателна брутна печалба за януари е в размер на 370 хил. евро.

От „М+С Хидравлик“ обявиха прогнозата си за продажбите през февруари. Очаква се те да са за 6.74 млн. евро и 13.26 млн. евро от началото на година. А това би било ръст от 12.08% спрямо втория месец на миналата година.

„Стара планина холд“ притежава дял от 30.61% във фирмата. Цените на акциите на „М+С Хидравлик“ за последните дванадесет месеца вървят нагоре и вече се търгуват по 5.55 евро за един брой. А това оценява компанията над 218 млн. евро пазарна капитализация.

Приходите през декември на производителя на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии

„Елхим-Искра“ АД

възлизат на 1.19 млн. евро. Неокончателният финансов резултат на фирмата от Пазарджик за януари е брутна загуба от 153 хил. евро.

Мениджърите на „Елхим-Искра“ обявиха прогноза за приходите от продажби за втория месец на 2026 година. Очакванията са те са в размер на 1.26 млн. евро.

„Стара планина холд“ държи в капитала на тази фирма дял от 51.40 процента.

През последните дванадесет месеца акциите на „Елхим Искра“ на БФБ лъкатушеха по ценовата стълбица, но в посока надолу и в момента книжата се търгуват по 0.332 евро.

Приходите на

козметичната фирма „Българска роза – Карлово“

са в размер на 148 хил. евро. Неокончателният финансов резултат на фирмата за производство на етерични масла и други натурални продукти за януари е загуба от 7 хил. евро.

Мениджърите на „Българска роза“ АД обявяват и прогнози за продажбите през февруари тази година в размер на 222 хил. евро.

През последните дванадесет месеца акциите му загубиха част от стойността си и в момента се търгуват на „Българсата фондова борса“ по 0.72 евро за един брой.