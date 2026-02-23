Незаконното сметище във „Факултета“ вече е паркинг за иззети коли

Паркинг за съхраняване на иззети автомобили от столичната полиция с капацитет 400 автомобила беше открит днес (23 февруари) в квартал “Факултета” в столичния район “Красна поляна” от председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, районния кмет Димитър Петров и директора на СДВР Любомир Николов, съобщават от БТА.

Паркингът е изграден за сметка на незаконното сметище във “Факултета”, което Общинския съвет реши още през май 2024 година да бъде премахнато и да стане “дом” на задържани МПС-та, иззети като веществени доказателства по разследвания, припомни Цветомир Петров.

Любомир Николов пък напомни, че през август 2023 година е влязъл в сила нов закон, с който се отнемат автомобилите на водачи, употребили алкохол и наркотици. Към този момент в СДВР са образувани над 2900 досъдебни производства и са иззети над 1200 автомобила – 144 от тях са одържавени.