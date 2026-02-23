Revolut в конкуренция с традиционното банкиране с бързи заеми

Revolut обяви, че вече предлага потребителски заеми в няколко европейски държави (например Германия, Франция, Италия, Полша, Испания, Португалия, Ирландия, Румъния, Литва) и в други региони като САЩ и Австралия. В определени страни Revolut дава възможност и за кредитна карта, която позволява плащане на кредит (и респективно задължение за погасяване). В Ирландия и Полша потребителите могат да се възползват и от „Pay Later“ или разделено плащане (buy-now-pay-later).

Целта на платформата е да предложи напълно дигитален процес на подаване на заявление и одобрение при кредитирането. Това означава предварително одобрение и финално предложение в рамките на 1 работен ден.

В Литва клиентите вече могат да кандидатстват онлайн включително за рефинансиране на ипотеки и директни жилищни заеми.

В България все още не се предлага такъв продукт. Кога и дали Revolut ще предложи ипотечни кредити на конкретен пазар зависи от банкови и регулаторни разрешения и от това дали компанията вижда достатъчно търсене и устойчив бизнес модел.

Точни официални данни за пазарния дял на Revolut Group у нас (например процент от всички банкови акаунти или трансакции) не са публикувани от независим регулатор (като Българска народна банка или Eurostat). Такава информация обикновено излиза в по-широки пазарни анализи на сектора, които все още не са достъпни публично. Въпреки това има няколко индикатора, които дават представа за значението на Revolut на местния пазар.

Според неофициални данни Revolut вече е надхвърлила 1 млн. клиенти на дребно в България към края на 2024 г., след ръст от 275 000 през предишната година.

Други неофициални данни показват, че Revolut е сред най-изтегляните финансови приложения в страната за 2023–2024 г., както за Android, така и за iOS.

При население от около 6.5 млн. души броят на банковите сметки/платежни акаунти е

значително по-голям (над 12 млн. по данни на БНБ за 2021 г.). Достигането на над 1 млн. потребители на Revolut означава, че около една шеста част от населението го използва, макар и не всички като основна банкова сметка.