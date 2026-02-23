РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Над 200 политически затворници във Венецуела протестират заради ограниченията на новия закон за амнистия

Над 200 политически затворници във Венецуела обявиха гладна стачка в неделя, след като ден по-рано, в рамките на широкомащабен закон за амнистия бяха освободени други 80 затворници, предаде „Франс 24“.

Много от протестиращите са обвинени в дела, свързани с военни действия или „тероризъм“, които изрично са изключени от обхвата на амнистията.

Закон бе приет единодушно от Националното събрание на Венецуела миналия четвъртък като част от серия реформи, насърчени от Съединените щати след ареста на бившия президент Николас Мадуро на 3 януари.

Разпоредбите предвиждат освобождаване на политически затворници и прекратяване на преследването на бежанци и дисиденти, задържани по политически обвинения през последните десетилетия, но изключват обвинени в „популяризиране или улесняване на въоръжени действия“ и осъдени за „терористична“ дейност.

 

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

