ЦИК приема документи за регистрация на партии и коалиции за изборите на 19 април

От днес, 24 февруари, Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април, съобщават на сайта на комисията.

Това ще се извършва всеки ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 4 март 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 4438-НС от 19 февруари 2026 година.

Към заявлението за регистрация за изборите се представя и списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Партиите и коалициите внасят безлихвен депозит за участие в изборите в размер на 1278,23 евро по следната банкова сметка на Централната избирателна комисия в Българската народна банка:

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

