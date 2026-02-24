Стефан Дечев: Вече не е ясно кой, кого и защо е подписвал в ЮЗУ, забравят какво лъжат (част 2)

Китанов се е подписвал вместо мен, но подписът му не бил фалшив и графологична експертиза не била нужна, обобщава Стефан Дечев

Пак ще повторя – трябва да се благодари на Николай Марин, защото чрез делата си срещу мен, той даде възможност да се направят много разкрития за фалшификации в ЮЗУ.

Адвокатката ми поиска графологична експертиза на подписи, ЮЗУ отказа. С аргумента, че такава експертиза е ненужна, тъй като те не оспорват, че подписите не са мои. Интересното е, че те вече не оспорват и това, че подписите са на Валентин Китанов. За когото пък аз изначално твърдя, че всички фалшиви подписи са негово дело.

Някои хора доста бързо забравят и се опитват от нищо да правят нещо. Към днешна дата позицията на България към РСМ е позиция на общо 26 държави от ЕС от юни 2022 г. – т. нар. Френско предложение. Тази позиция е постижение на тогавашния ни премиер Кирил Петков. Тя беше приета от българския парламент с гласовете на ПП-ДБ, ГЕРБ и тогавашното ДПС. Възраждане и ИТН бяха остро против, а Радев го обяви за „празен чек“. Пред медии винаги съм защитавал именно „френското предложение“. Сега дори евродепутатите на ИТН застават зад това предложение и го смятат за най-голямата гаранция за защита на българската позиция.

Въпросът е кой какво е говорил и кой какво е забравил.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ историкът Стефан Дечев, бивш преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и настоящ в НБУ.

Още от интервюто:

