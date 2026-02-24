Казахстан наложи екологична глоба от 5 млрд. долара на енергийни компании

Големите международни петролни компании, които работят по находището „Кашаган“ в Казахстан, оспорват глоба от 5 млрд. долара. Тя е наложена заради твърдения, че са съхранявали повече сяра от разрешеното в преработвателна инсталация.

След като съд в Казахстан потвърди санкцията, компаниите решиха да отнесат спора до международен арбитраж. Според тях са направили опити за диалог с правителството, но без резултат.

„Кашаган“ се разработва от международен консорциум, в който участват държавната KazMunayGas и компании като Shell, ExxonMobil, Eni, TotalEnergies, китайската CNPC и японската INPEX Ltd.

Това е само един от няколкото спора между държавата и международните енергийни компании. Държавата претендира за общо до 166 млрд. долара обезщетения, основно заради забавяния в проекта.

Заради напрежението, Shell вече е поставила на пауза бъдещите си инвестиции в страната. От компанията заявяват, че виждат потенциал в Казахстан, но ще изчакат повече яснота около развитието на споровете.