Двама заподозрени в заговор за покушение срещу президента Вучич са задържани

Сръбските правоохранителни органи задържаха две лица, заподозрени в планиране на покушение срещу президента Александър Вучич.

„Служители на Министерството на вътрешните работи арестуваха Д.Р. (роден през 1975 г.) и М.Р. (роден през 1983 г.). Те са заподозрени в заговор за насилствена промяна на конституционния ред на Република Сърбия и сваляне на висшите държавни органи чрез закупуване на оръжие и опит за покушение срещу президента на Република Сърбия, съпругата му и децата, както и опит за покушение срещу служители на Министерството на вътрешните работи“, се казва в изявление на пресслужбата на Министерството на вътрешните работи.

Съобщено е, че заподозрените в опита за покушение срещу сръбския президент са задържани под стража. Наказателното дело ще бъде прехвърлено във Върховната прокуратура в Кралево.