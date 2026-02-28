Гаджев от ГЕРБ-СДС и Костадинов от „Възраждане“ с критики към Гюров заради Съвета по сигурността

След като сутринта стана ясно, че за по-късно днес служебният премиер Андрей Гюров е свикал Съвета по сигурността заради ескалацията на напрежението в Близкия изток, председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев разкритикува действията му с коментар във „Фейсбук“.

Ескалацията на конфликта между Иран, Израел и САЩ вече е факт, а Гюров отново не знае какво, как и защо прави. Решил е да свика Съвета по сигурността към Министерския съвет. Досега винаги, особено при служебно правителство, особено в подобна ситуация, са канени представители на Народното събрание. Най-малкото председателят на парламента, отбелязва Гаджев.

Той уточнява и че трети пореден ден Гюров заобикаля парламента, имайки предвид, че не е бил на изслушването за американските самолети на летището в София, както и че е отсъствал от редовния парламентарен контрол.

„Днес пак се крие„, продължава Гаджев, отбелязвайки, че по темата за военната операция срещу Иран и последващия ответен отговор между институциите в България трябва да има безупречна и точна комуникация.

Според Гаджев с действията си Гюров само усилва страховете в обществото.

И Костадин Костадинов от „Възраждане“ възнегодува, че народните представители от партията му не могат да присъстват на Съвета по сигурността.

Вече час министър-председателят се крие от народните представители на “Възраждане” и издава заповеди към НСО и МВР да възпрепятстват достъпа им до сградата на Министерски съвет. Това е в нарушение на закона, тъй като народните представители имат право на достъп до всички институции. Това е записано в Правилника за дейността на Народното събрание, който е с ранг на закон, коментира Костадинов.

Той добави, че по негова информация три от самолетите на летище “Васил Левски” вече са излетели с целл да подсигуряват атаката срещу Иран. Ето защо той настоя за свикването на Консултативния съвет за национална сигурност при президента.

По този повод той подчерта, че още днес ще изпрати писмо до президента Илияна Йотова и ще я призове да свика заседание на Съвета. Освен това Костадинов призова всички парламентарни групи да вземат отношение по ударите на САЩ и Израел в Иран, като ги обявят за терористична атака.