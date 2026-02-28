Какви са първите реакции в Европа и САЩ на атаките срещу Иран

Атаките на израелската и американската армия срещу Иран разтревожи дори противниците на иранския режим. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като „много тревожна“. „Потвърждаваме непоколебимия си ангажимент за защита на регионалната сигурност и стабилност“, написа тя в „Екс“.

В координация с държавите членки, Европейската комисия ще подкрепя гражданите на ЕС в региона. „Призоваваме всички страни да проявяват максимална сдържаност, да защитават цивилното население в Иран и да спазват изцяло международното право“, добави още Урсула фон дер Лайен.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурността Кая Калас също изрази загриженост. В „Екс“ тя написа: „Разговарях с израелския външен министър Гидеон Саар и с други министри в региона. ЕС работи в тясно сътрудничество с арабските си партньори, за да проучи всички възможни дипломатически пътища. Защитата на цивилното население и спазването на международното хуманитарно право трябва са най-висок приоритет“.

Освен това Кая Калас заговори за евентуална подкрепа: „Нашата военноморска мисия „Аспидес“ остава в повишена готовност в Червено море и е готова да помогне за поддържането на отворените морски пътища.“

В САЩ американските демократи бяха възмутени, че Конгресът не е бил информиран преди атаките, както се изисква от международното право. Сенатор Джак Рийд, водещият демократ в Комисията, отговаряща за въоръжените сили, разкритикува администрацията на Тръмп, че още преди атаките не е предоставила на Конгреса „реални справки или разузнавателна информация“. Той отбеляза, че е „трудно да се оправдават необосновани действия“.

В същото време демократът Джон Фетерман приветства атаките срещу Иран.

В Германия външното министерство обяви, че следи отблизо ситуацията в Иран, Израел и в по-широкия регион. Оттам отбелязаха, че са в тесен и постоянен контакт с посолствата в региона, като съветите как и къде да се пътува са постоянно актуализирани. Най-важното послание на външното министерство на Германия към неговите граждани в Близкия изток е да следват инструкциите на местните власти, тъй като те в най-пълна степен могат да им гарантират защита.

Германските политици виждат атаката срещу Иран като възможност.

„От години Иран нарушава международното ядрено споразумение и създава впечатление, че се превръща във военна ядрена сила“, коментира експертът по външна политика и представител на ХДС Родерих Кизеветер. Той припомни и че Иран не признава правото на Израел да съществува и в голяма степен се стреми да го унищожи.

Кизеветер припомня и десетилетията терор и последните смъртни случаи при протестите в Иран. От друга страна той отбелязва, че успехът на днешните атаки ще се измерва по това дали те ще доведат до смяна на режима в Иран или само ще натегнат напрежението в региона.

Мари-Агнес Щрак-Цимерман, член на Европейския парламент от Свободната демократична партия на Германия, но иначе част от Алианса на либералите и демократите за Европа, изрази надежда, че авторитарният режим в Иран е към своя край.

Тя обаче обърна внимание, че най-вече въпросът е доколко успешен ще бъде превантивният удар на САЩ и Израел.

Полският премиер Доналд Туск обяви след началото на атаките, че полските граждани в Иран в момента са в безопасност, но правителството е „подготвено за различни сценарии“.

„Днес полското единство по въпросите на сигурността е особено важно“, написа Туск в „Екс“. Полският президент Карол Навроцки обяви, че е бил предупреден за атаките.

„Благодарение на каналите, които поддържаме със съюзниците и коалиционните си партньори, ние бяхме информирани за военните действия на Израел и САЩ“, написа Навроцки в „Екс“.

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде коментира, че е дълбоко загрижен, че атаките ще отбележат началото на нова, пълномащабна война в Близкия изток.

„Израел нарича атаката превантивен удар, но тя не е в съответствие с международното право. Превантивните удари изискват непосредствена заплаха“, уточни Ейде в изявление пред „Ройтерс“. Той призова за сдържаност и настоя да не се загърбва идеята за намиране на дипломатическо решение.

Украинското външно министерство обвини иранските власти за ескалацията на напрежението в региона на Близкия изток. „Украинското правителство е до иранския народ и призовава за смяна на правителството в Иран“, обявиха властите в Киев.