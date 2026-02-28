Над 50 са жертвите в Иран при американските и израелски удари

Най-малко 51 ученички от начално училище за момичета в град Минаб са загинали по време на израелско-американската атака срещу Иран, съобщи иранската информационна агенция Mehr. Други 60 деца са били ранени. Още двама ирански ученици са загинали при атака по училището им, намиращо се близо Техеран.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп обяви, че съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран имат за цел да елиминират заплахите от иранския режим. По-конкретно Тръмп предупреди, че военноморскитя флот и ракетната индустрия на Иран ще бъдат сринати до основи.

Американският президент подчерта, че политиката на САЩ и на администрацията му винаги е била да не се даде възможност на терористичния режим в Техеран да има ядрено оръжие.

По думите на Тръмп Вашингтон многократно се е опитвал да сключи сделка с Техеран, но Иран е отказвал и го е правил в продължение на десетилетия.

В същото време иранският външнен Абас Иракчи написа в „Екс“, че войната на Нетаняху и на Тръмп срещу Иран е изцяло непровокирана, незаконна и нелегитимна. Първият дипломат на Иран бе категоричен, че въоръжените сили на страната му са подготвени за този ден и ще дадат на агресорите урока, който те заслужават.

Малко по-късно стана известно, че след като иранска ракета е била изстреляна по индустриална зона в сирийския град Суейда, има четирима загинали.

Друг цивилен е загинал, след като отломки от ракета са паднали в жилищен район в Абу Даби – столицата на Обединените арабски емирства.

В Израел обявиха извънредно положение в цялата страна, като полицията призова гражданите да избягват пътуванията и да осигурят свободното придвижване на силите за сигурност и линейките.