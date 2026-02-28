РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Във Външно министерство е сформиран Кризисен щаб заради ситуацията около Иран

Кризисен щаб

Във връзка със започналата военна ескалация между САЩ, Израел и Иран, във Външно министерство е сформиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници.

Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, особено при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната.

Призоваваме ги следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства, пишат от екипа на министър Надежда Нейнски.

В същото време министърът на вътрешните работи Емил Дечев обяви, че на този етап нямат информация за опасност за България във връзка с ескалацията на напрежението между Израел и Иран.

Взели сме всички мерки за сигурност, заяви министърът. В 13 часа министър-председателят свиква Съвета по сигурността, на който ще се обсъдят възможностите за вземане на допълнителни мерки, добави Дечев, цитиран от БНР.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.