Във Външно министерство е сформиран Кризисен щаб заради ситуацията около Иран

Във връзка със започналата военна ескалация между САЩ, Израел и Иран, във Външно министерство е сформиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници.

Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, особено при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната.

Призоваваме ги следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства, пишат от екипа на министър Надежда Нейнски.

В същото време министърът на вътрешните работи Емил Дечев обяви, че на този етап нямат информация за опасност за България във връзка с ескалацията на напрежението между Израел и Иран.

„Взели сме всички мерки за сигурност, заяви министърът. В 13 часа министър-председателят свиква Съвета по сигурността, на който ще се обсъдят възможностите за вземане на допълнителни мерки, добави Дечев, цитиран от БНР.