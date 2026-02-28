Около 1000 български туристи са блокирани в района на Персийския залив

Около 1000 български туристи в момента се намират в района на Персийския залив и са блокирани заради отменени полети на авиокомпаниите „Уиз еър“ и „Флай Дубай“. Отделно има около 100 наши съграждани, които се намират в Йордания и не могат да се върнат заради анулирани полети на „Райънеър“.

Тази информация предостави Светлана Ваташка от Обединение „Бъдеще за туризма“, цитирана от БТА. Тя уточни, че пътниците от отменените полети са настанени в хотели за сметка на авиокомпаниите и са обгрижвани, така че към момента сред тях няма напрежение.

Ваташка добави и че служебното правителство е поело ангажимент, че ще предприеме действия за репатриране на българските граждани, които са в засегнатите територии в района на Персийския залив и желаят да се върнат в България.

По-рано днес служебният министър на външните работи Надежда Нейнски обяви, че има около 11 400 български граждани и стотици наши туристи, намиращи се в Близкия изток. Тя подчерта, че от екипа й са в контакт с всички съюзници на България, както и с всички български посолства и дипломатически представителства в региона.

Днес редица авиокомпании анулираха полетите си до и от страни в Близкия изток. Две авиокомпании, които оперират в България, обявиха, че спират полетите си до района на конфликта.

„България Еър“ анулира всички полети до и от Тел Авив до 2 март включително. Също до 2 март и Wizz Air преустановява полетите до Саудитска Арабия. Авиокомпанияата спира да лети до 7 март до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман