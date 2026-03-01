РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Нетаняху призовава на персийски език иранците да свалят ръководството в Техеран

Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи директен апел към иранските граждани да отстранят управляващите в Техеран, съобщи Ynetnews. Посланието беше разпространено чрез видеообръщение на персийски език.

Според германската новинарска агенция ДПА изявлението е било преведено и дублирано с помощта на изкуствен интелект.

„Граждани на Иран, не пропускайте тази възможност“, обяви Нетаняху. „Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад“, призова израелският лидер. Той добави, че през следващите дни Израел ще атакува „хиляди обекти на терористичния режим, за да създаде условия за смелия ирански народ да се освободи от веригите на тиранията„. 

Подобно послание Нетаняху отправи и предишната вечер във видео на иврит. В него той заяви, че очакваната подкрепа за иранския народ „вече е пристигнала“, като отново подчерта намерението на Израел да засили натиска върху властите в Техеран.

Четете още: Кой ще наследи Али Хаменей?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.