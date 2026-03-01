Нетаняху призовава на персийски език иранците да свалят ръководството в Техеран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи директен апел към иранските граждани да отстранят управляващите в Техеран, съобщи Ynetnews. Посланието беше разпространено чрез видеообръщение на персийски език.

Според германската новинарска агенция ДПА изявлението е било преведено и дублирано с помощта на изкуствен интелект.

„Граждани на Иран, не пропускайте тази възможност“, обяви Нетаняху. „Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад“, призова израелският лидер. Той добави, че през следващите дни Израел ще атакува „хиляди обекти на терористичния режим, за да създаде условия за смелия ирански народ да се освободи от веригите на тиранията„.

Подобно послание Нетаняху отправи и предишната вечер във видео на иврит. В него той заяви, че очакваната подкрепа за иранския народ „вече е пристигнала“, като отново подчерта намерението на Израел да засили натиска върху властите в Техеран.

