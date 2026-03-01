Вместо да покаже въздържаност, Техеран разширява обхвата на ескалацията, пишат от Външно министерство

Министерството на външните работи на Република България излезе с официална позиция, в която отбелязва, че Техеран, вместо да покаже въздържаност, разширява обхвата на опасната военна ескалация, за която носи отговорност.

Настояваме Иран да прекрати тези действия, като изпълни условията, които биха отворили възможност за възобновяване на диалога и за постигане на решение в съответствие с очакванията на международната общност и с демократичните стремежи на иранския народ, подчертават от Външно министерство.

Преди това от екипа на министър Надежда Нейнски уточняват, че следят с нарастваща тревога действията на режима в Иран, насочени включително и срещу цивилни обекти на територията на партньорските на България държави в Залива.

„Положени бяха всички усилия, за да бъде убеден Иран, че международната общност не може да допусне развитието на ядрената му програма, както и обезпокоителното му ракетно производство„, припомнят още първите ни дипломати.

Междувременно Би Би Си цитира иранското външно министерство, което осъди ударите на САЩ и Израел, отбелязвайки, че те са били нанесени по страната, докато все още са се водели дипломатически преговори между Техеран и Вашингтон относно ядрената програма на Иран.

Последните удари бяха извършени, докато Оман посредничеше в преговорите между Вашингтон и Техеран, като последният кръг от преговори се проведе в Женева на 26 февруари, отбелязват още иранските дипломатически представители.

Иранският външен министър Абас Арагчи излезе със специално изявление, в което подчерта, че пътят на убития аятолах Али Хаменей „ще продължи“.

Междувременно в профила на Министерството на външните работи във „Фейсбук“ се появи информация, че служебният министър Надежда Нейнски е провела телефонен разговор с външния министър на Израел Гидеон Саар.

По време на разговора те направили анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като министър Саар уверил първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани.