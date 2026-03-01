Гражданското движение „Сияние“ на бащата на Сияна ще участва на изборите

Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, обяви в ефира на БНТ, че създаденото от него гражданско движение „Сияние“ ще участва на изборите на 19 април. То ще се яви в коалиция с вече регистрирани партии и също ще се казва „Сияние“.

Попов добави, че единствените партии, които се съгласили да приемат каузата на „Сияние“, са „Волт“ и „Общество за нова България“. Освен това те поели ангажимент да се отдръпнат назад и да дадат думата и да оставят политическия инструмент за действие в ръцете на гражданите, обясни Попов.

„Волт“ и „Общество за нова България“ ще имат представители в листите, защото Попов изрично е настоял, но те ще бъдат доста ограничени на брой. Причината – предимство ще бъде дадено на представители на „Ангели на пътя“, на нови и млади хора, които не са обременени от системата.

Бащата на Сияна призна, че се явява на изборите, защото политиците не са му оставили друг избор – те не желаели да го чуят и да разговарят с него по проблемите, за които се бори.

Николай Попов добави, че в листите ще има представителна извадка на онази част от обществото, която се бори с каузата за спасяване на човешки живот, за правосъдие и за трайна и видима промяна. Той призна, че има усещане, че представителите на „Сияние“ ще влязат в парламента. След това, когато той си свърши работата и когато види, че направеното е успешно и трайно, тогава ще излезе оттам.