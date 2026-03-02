AI агентите на Payhawk вече събират фактури онлайн и пестят ръчна работа

Payhawk, платформата за управление на разходите с изкуствен интелект, днес обяви нови възможности за своя агент за финансов контрол. Агентът вече е верифициран от Cloudflare, водещата глобална облачна услуга за по-бързи и по-сигурни уебсайтове и приложения, и може да сваля фактури и касови бележки директно от портали на доставчици.

За много финансови екипи най-времеемката част от обработката на фактури все още се случва извън финансовата система. Служителите често трябва да влизат в портали на доставчици, да търсят разходни документи в секциите за фактуриране, да ги изтеглят и след това да ги качват в системите за управление на разходите. Много от тях използват и препращане на входящата поща, само с цел събиране на документи. за да могат да спазят регулаторните изисквания. И докато разходите, платени на ПОС терминали, се отчитат мигновено, финансовите екипи трябва да чакат средно 12,6 дни за онлайн фактури.

Aгентът за финансов контрол на Payhawk сваля фактури от портали на доставчици,

включително сайтове, защитени от Cloudflare. Данните за фактурите след това се кодират автоматично в платформата, като по този начин за служителите и финансовите екипи се елиминира повтарящото се търсене, изтегляне и качване. В комбинация с интеграциите на Payhawk с повече от 60 системи, клиентите могат да равняват и автоматизират разходите в реално време.

„Несъмнено това е най-желаната функция на платформата Payhawk, още откакто стартирахме компанията през 2018 година. Служителите мразят да влизат в уебсайтове, за да търсят фактури в скрити или отдалечени секции, след което да ги изтеглят и качват, което обикновено отнема около 3 минути на фактура“, каза Христо Борисов, съосновател и главен изпълнителен директор на Payhawk. „AI агентите на Payhawk решават този проблем като сами търсят в определения уебсайт, изтеглят фактури, кодират всички задължителни полета и ги изпращат от името на потребителя. Очакваме клиентите на Payhawk да имат над 500 000 онлайн фактури, които трябва да бъдат събрани през 2026 година.“

Това ще доведе до около 4 години спестена ръчна работа за потребителите.

„Използвайки програмата Verified Bots на Cloudflare, Payhawk показва как криптографски проверените агенти могат да взаимодействат отговорно онлайн, позволявайки на бизнеса да автоматизира сложни работни процеси, като например сваляне на фактури, без да прави компромис със сигурността или целостта на сайта“, каза Брайън Бекер, директор „Управление на продукти“ в Cloudflare.

Функцията в момента е предварително достъпна за избрани клиенти на Payhawk,

които са активни потребители на Meta, LinkedIn и Google Ads, доставчици на облачни услуги като AWS, Google Cloud и Azure, както и на транспортни компании като Bolt, Uber и Freenow. Компаниите, които искат ранен достъп, могат да заявят своя интерес още сега. Очаква се функцията да стане общодостъпна за всички клиенти на Payhawk по-късно тази година и ще бъде налична в платформата без допълнително заплащане.

Payhawk добавя тази нова функционалност и към своя агент за бизнес пътувания,

който обработва полети и хотелски резервации. Много скоро AI агентът ще може проактивно да резервира за служител Uber или Bolt до хотела веднага след като кацне. С тази нова възможност за делегиране, Payhawk разширява основния си продукт, като обработва бордни карти, поръчва транспортни услуги и прави поръчки от името на потребители в рамките на агента за снабдяване.

Тези нови функции са част от позиционирането на Payhawk като първата платформа за управление на разходите, базирана на изкуствен интелект, която повишава производителността на служителите чрез комбиниране на AI с функции за плащания и SaaS бизнес решения в една единствена платформа.